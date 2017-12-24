Фото: img-fotki.yandex.ru
Доктор геолого-минералогических наук Виктор Хмелевский скончался на 87-м году жизни в здании МГУ. Об этом пишет Life со ссылкой на "МК".
Уточняется, что инцидент произошел в столовой корпуса "Б" главного здания Московского госуниверситета. Причиной смерти, по данным издания, стал сердечный приступ.
Издание напоминает, что Хмелевский порядка 60 лет проработал на кафедре геофизических методов исследования земной коры МГУ. На счету ученого свыше 200 научных работ и шесть почетных государственных и международных наград.
Комментарии