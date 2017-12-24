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Причиной закрытия аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook стало то, что на Западе боятся правды. Как пишет РИА Новости, об этом сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин во время встречи с иранским коллегой Али Лариджани.
По словам Володина, таким образом создается опасный прецедент. Он отметил, что аккаунты Кадырова были закрыты после того, как главу Чечни внесли в санкционный список. При этом, как отметил Володин, Кадыров не нарушал правил ведения аккаунтов.
"Вот такая политика, политика затыкания ртов", — сказал Володин.
Напомним, в субботу профиль главы Чечни в Instagram оказался недоступен. Не работает и его страница в Facebook.
В среду, 20 декабря, США расширили санкционный список, добавив в него пятерых россиян, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров. Россияне обвиняются в нарушениях прав человека.
Комментарии
инстаграм медведева ещё удалите может хоть работать начнёт
Пусть попробует заставить извиниться публично.
Как они посмели забанить академика, героя, президента и крапового берета в одном лице? Придется извиняться!
Демократия? Свобода слова?
А почему на амике свобода слова? У нас, что в стране свобода слова?
Их инста и фэйс, в чем проблема, ну не нравится им Кадыров, вот они и решили с ним не общаться, мне вот "Димас" не нравится я с ним и не общаюсь, даже на квадратном километре не сяду . Не, можно конечно выпендрится и Трампушку с БорИсом блокирнуть в ОК или ВК, нет?
А амик наш, тут можно не наших блокирнуть? Или у нас свобода слова? Наш, не наш, все высказываются?
Не представляю, если на амике цензура появится. Тут есть люди, с кем я даже на квадратном километре не сяду, но в этом же и интерес. А какой мне смысл общаться с теми, кто со мной во всем согласен?
25.12.2017 09:43 - вы слова - нравится/не нравится от согласен/не согласен отличаете? или это у вас они синонимы ?
25.12.2017 10:04
- гость -
25.12.2017 09:43 - вы слова - нравится/не нравится от согласен/не согласен отличаете? или это у вас они синонимы ?
Если с амика убрать всех кто не нравится и всех, кто не согласен, в чем будет интерес? И о чем общаться то, о любви друг к другу?