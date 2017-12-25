58-летняя женщина из Пенсильвании получила счет на оплату долгов по электроэнергии на сумму 284 миллиарда долларов. Об этом пишет газета "Известия".
"У меня глаза выскочили из орбит. Мы только повесили рождественскую иллюминацию, и я уже подумала, не было ли это ошибкой", — рассказывает американка.
Женщина также призналась, что в этом месяце заплатила больше 28 тысяч долларов за долги за электричество. Оказалось, что такая огромная сумма в счете появилась случайно. На самом деле за свет нужно было заплатить только 284 доллара. Лишние девять нулей появились в интернет-кабинете пользователя электросетей из-за компьютерного сбоя.
Комментарии
Ага, сбой. Кривые руки операторов.
Мы только повесили рождественскую иллюминацию
теперь экономить будет. бгг)))