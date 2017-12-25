Ливанский таксист Тарек Хаучи рассказал, что изнасиловал британского дипломата Ребекку Дайкс, так как она показалась ему привлекательной из-за короткой юбки. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Daily Mail.
Как сообщается, таксист прибыл к бару по заказу в сервисе Uber. В показаниях таксист также упомянул, что понадеялся на безнаказанность, увидев в своем автомобиле иностранку.
Напомним, тело 30-летней женщины было обнаружено 16 декабря на обочине дороги. Женщину изнасиловали, а затем задушили. Дайкс работала в британском посольстве в Бейруте с января 2017 года и в день смерти должна была улететь в Великобританию к семье для празднования Рождества.
Известно, что обвиняемый был дважды судим. А в службу такси он предоставил документы, говорящие об отсутствии судимости.
Комментарии
Жалко женщину. Но о чем думают власти, допуская диких обезьян к работе в своей стране?
А кого там еще допускать то. Он же типа местный там