Фото: weacom.ru
Непогода, о которой жителей Алтайского края предупреждали синоптики, добралась до региона 25 декабря — в связи с разгулом стихии на трассах начали ограничивать движение.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, из-за снега, переходящего в дождь, метелей и шквалистого ветра в данный момент временно ограничено движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта на следующих автодорогах:
- "Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда" (в границах Благовещенского и Кулундинского районов);
- "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (в границах Кулундинского района);
- "Алейск – Родино – Кулунда – граница республики Казахстан" (в границах Кулундинского района).
В Госавтоинспекции уточняют, что движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
Жителям Алтайского края рекомендуют воздержаться от дальних поездок.
Комментарии
Ветер с казахстана.
Наплевательское отношение к лесам края в будущем лишь ухудшиться ситуацию с климатом. Зимы будут холодные и ветреные, лета жарче. Климат будет как Казахстане.
Аборигену- Лестницы нас защитят)))
Аборигену
Временщикам, находящимся сейчас у власти в крае, абсолютно безразлично состояние края после их убытия из региона...
Где буря то???
Опять будет - "Гора родила мышь".
Два дня пугают уже, да пусть хоть снежок-то выпадет
Дым в городе рассеет, смог унесет - хорошая новость на Новый ГОд!