Паралимпийская чемпионка 2012 года в гонках на колясках Марике Вервурт заявила, что решилась на эвтаназию. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Telegraph.
"Я не могу больше страдать. Это стало слишком сложно. Я становлюсь все более и более депрессивной. Я никогда не испытывала таких чувств. Я очень много плачу. Невролог оставался со мной на целую ночь, и у меня был спазм за спазмом. Она сказала, что это не эпилептический приступ. Это мое тело кричало, что оно больше не может, что оно устало от этого", — сказала паралимпийская чемпионка.
Спортсменка говорит, что ее тело парализовано до груди. Кроме этого, с каждым днем ее пальцы все хуже слушаются. Вервурт рассказала, что у нее очень сильное сердце, а вот лечение уже не помогает.
Спортсменка подписала документы на эвтаназию еще в 2008 году. Она планировала сделать эвтаназию после Паралимпийских игр 2016 года, однако позднее отказалась. Вервурт страдает от неизлечимого заболевания мышц.
Комментарии
И там лечить не умеют. Искусственный организм делают, а естественный не могут
Эвтаназия должна стать обыденностью. Это гуманных подход.
это однако не мешает организаторам издеваться над паралимпийцами из России
А вдруг после ее смерти найдут лекарство?
25.12.2017 13:40
гость
А вдруг после ее смерти найдут лекарство?
Скорее новый айфон изобретут. В первую очередь изобретают то, что выгодней
Считаю эвтаназию - гуманным методом. Почему человек должен страдать? Особенно, на последних стадиях онкологических заболеваний
Знакомый умирал от онкологии. Ведущие клиники мира разводили руками, неизлечимый диагноз. Он серьезно рассматривал вариант улететь в клинику в Швейцарию на эвтаназию. Смутили только сильно большие сложности с возвратом и захоронением тела... Умер, помучавшись, тут. В родных стенах...
25.12.2017 15:32
- гость
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А на лезвие потратиться не судьба ?
В Лондоне будки поставили похожите на телефонные. С надписью эвтаназия. Любой зашедший в будку кинув монетку получает смертельный укол в бочину
Таков сейчас английский закон
Каково а?
25.12.2017 12:59
Vanadiy2014
Эвтаназия должна стать обыденностью. Это гуманных подход.
все по плану. Самоубийство должно стать для людей высшей благодетелью. Как и остальные все 7 смертных грехов. А благодетель -стать смертным грехом. Это закон последних времен этого мира. А царем его сами знаете будет кто
25.12.2017 12:59
Vanadiy2014
Эвтаназия должна стать обыденностью. Это гуманных подход
Аж дрожь прошибла.
С такими гуманными идеями вам место в гестапо.
Парадокс. Весь "цивилизованный" мир отказывается от смертной казни, а тут на тебе и палачи в белых халатах тут как тут.
Уровень морали все ниже. Если сегодня Барнаульцы переступают через лежащий у кассы труп накрытый простыней и отбивают покупки идя дальше вместо того чтобы при виде трупа креститься и проговаривать про себя "царствие тебе небесное человек кто бы ты ни был" - то они совершают грех. А раз они этого даже и непонимают то грех вдвойне. Общество значит такое -изначально греховное
25.12.2017 16:13
майор
В Лондоне будки поставили похожите на телефонные
Ты либо больной, либо д еген ерат.
Будки самоубийств ты взял из "Футурамы"
пожила бы в России годик на пенсию- сама померла бы без всякого вмешательства
майор, как раз живительная эвтаназия тебя излечит