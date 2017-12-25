Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в интервью изданию РИА "Новости" рассказал, что подарит своим родным и близким на наступающие праздники – Новый год и Рождество, а также где их отметит и с кем.
"Подарки для родных и друзей мы обычно покупаем в самый последний момент. Все мы знаем, как сложно для близких найти что-то полезное и неожиданное одновременно. Поэтому в выборе праздничных сувениров я полагаюсь на мнение супруги, которая подбирает нужные подарки для наших детей и родных. Мы стараемся отдавать предпочтение сувенирам, изготовленным в Алтайском крае. Такие подарки, несомненно, являются эксклюзивными, обладающими оригинальными свойствами и запоминающимися. Новый год и Рождество традиционно буду отмечать в кругу семьи", — сообщил в интервью глава региона.
Отметим, что также с РИА "Новости" Александр Карлин поделился планами на 2018 год. По его словам, задача власти — устойчивое развитие экономики региона.
"Увеличение заработной платы в бюджетной сфере в целом по краю запланировано на 10%. Будут продолжены работы по программе "80 х 80" и начаты по программе "85х 85" (85 социально значимых объектов к 85-летнему юбилею края — ред.). До конца текущего года предстоит обсуждение проектов новой программы на заседаниях депутатского корпуса с целью получения общественного одобрения", — сказал Александр Карлин.
Комментарии
Все таки хорошо что наш губернатор отмечает Новый Год не в Москве или на курорте, а в своем крае, в своем городе Барнауле, ходит на нашу ёлку и любуется всеми красотами города.
12:32! Язык не сотри!
чёт не написано где будет отмечать)))
где где. в Москве)
в пятницу откроет елку и на вечерний рейс в аэропорт))
"Карлин рассказал, с кем отметит Новый год и какие подарки приготовил семье"
"в выборе праздничных сувениров я полагаюсь на мнение супруги, которая подбирает нужные подарки для наших детей и родных. Мы стараемся отдавать предпочтение сувенирам, изготовленным в Алтайском крае. Такие подарки, несомненно, являются эксклюзивными, обладающими оригинальными свойствами и запоминающимися. "
АМИТЕЛ - в заголовке одно, в тексте другое
некоторые коментаторы просто прицепучие крючкотворцы
Ну и что подарит? Самоделки какие-то!
Пусть, как Ельцин, под Новый год , вот будет всем жителям Алтайского края подарок!
Ну сынульке-то все мы знаем какой подарок - новые реликтовые алтайские леса!
25.12.2017 12:57
- гость -
некоторые коментаторы просто прицепучие крючкотворцы
Задела объективная критика? Вот только "коментаторы" правильно пишется с двумя "м"
С новым годом, ребята!
Александр Богданович один из лучших губернаторов. Не многие входят в состав доверенных лиц президента. С Наступающим! Здоровья!
Алексей, по чём нынче совесть?
Приятно когда народом выбранный Губернатор и глава правительства Алтайского края делится простыми человеческими проблемами с гражданами региона. Молодчина! Доброго Нового года, наш дорогой и любимый Богданыч!!!!!
15:37! Милота то какая!!! Ни капли лжи и лицемерия!!!
Губернатор входит в число претендентов на вылет, находящихся в красной зоне рейтинга эффективности по РФ
25.12.2017 16:07
- гость -
а вот это врятли
Почитай новости на яндексе. Сегодня в первых позициях были.
Больше 10 лет уже это пророчат.
Весь внешний облик, манера общения, поведенческий быт, ответы на поставленные вопросы журналистов нашего Губернатора несут на себе отпечаток бывшего работника Прокуратуры. Народу приятно и привычно слушать логичные, обстоятельные ответы от которого так и веет благодушием и спокойствием в духе СССР. А экономические реформы и реалии возглавляемые им в сельском хозяйстве края находят широкую поддержку в различных слоях общества возглавляемой им части территории России.