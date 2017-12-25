Иллюстрация: vk.com/snfmprod
Служба новостей "FM-Продакшн" запустила новый розыгрыш, победитель которого получит возможность посетить цирковое шоу "Новогодние каникулы".
Счастливчик станет обладателем билета сразу на две персоны!
Правила конкурса следующие: нужно стать участником группы Служба Новостей "FM-Продакшн" (https://vk.com/snfmprod), сделать репост этой записи к себе на страницу.
29 декабря в 10:00 генератор случайных чисел выберет победителя.
Комментарии
Себе оставте. В цирке мучают животных. В нормальных странах цирки с животными запрещены.