Моллюски и морская капуста могут существенно подешеветь в российских магазинах в 2018 году, сообщает сайт газеты "Известия".
Как пишет издание, цена упадет из-за снижения НДС на устриц, мидии, гребешки и морские водоросли. Документ фактически приравнивает моллюсков и морскую капусту к сельскохозяйственной продукции. Согласно проекту Минсельхоза, моллюски (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста) при реализации могут облагаться НДС по ставке 10%. А раньше эти продукты облагались по ставке 18%.
Представитель Минсельхоза рассказала, что такая мера поможет в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов.
Комментарии
Гадость всякая.
ура! Обожаю морепродукты
Тут на дня передача была в мидиях очень много ртути концентрируется.
Что потребнадзор молчит?
Отличная новость!!! морепродукты - Вещь! )
8% потенциального снижения цены - это не существенное снижение...
Урааа!, а то жрать больше нечего, одна пальма.
Немаловажно для нас россиян и цены на репу и хрен.
25.12.2017 19:40
- гость -
хрен можем вам хоть завтра в глотку утрамбовать,а репой выход законопатить.согласитесь?хотя у нас еще и топинамбур уродился.куда вам забить?