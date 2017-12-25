Фото: air-gun.ru
Малолетний ребенок выстрелил в мать из пневматического пистолета, играя с опасным предметом, сообщает "Комсомольская правда".
Полиция выяснила, что родители малыша хранили пневматику в автомобиле, но за несколько дней до происшествия принесли пистолет домой.
"Видимо, положили в не самое надежное место, откуда его взял ребенок. Мальчик играл с оружием и случайно выстрелил в маму…Пистолет оказался пневматическим, но тем не менее оружие не игрушка для ребенка", — отметил начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Мать ребенка, которая пострадала в этом инциденте с пистолетом, была доставлена в больницу, медики оказали ей помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.
Комментарии
Мама хранила пистолет в машине. Та еще мама
малыша всегда будут интересовать вещи родителей. И он всегда найдет способ умыкнуть эти вещи. Такова психология
И умыкнув их ребенок всегда будет повторять виденное действие с ними папы и мамы. Таков закон развития малыша школьника или подростка
А дальше - куда кривая повернется. На кого он направит ствол -на одноклассников, маму или на себя - неизвестно
Отсюда выод -оружие в доме где есть несмышленые дети хранить нельзя. Однозначно
Хранить лучше его в охраняемом казенном учреждении в сейфе или оружейном спец помещении
Майор а майор
А на фига тогда оружие если его хранить там откуда и не достанешь быстро при необходимости?