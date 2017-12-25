Новый руководитель появился в понедельник, 25 декабря, у комитета по ЖКХ администрации Барнаула. Им стал 57-летний Антон Бенс, в прошлом возглавлявший "Бирюзовую Катунь". Об этом порталу Amic.ru сообщили в пресс-центре мэрии.
Антон Бенс сменил на этом посту Владимира Бурыкина. Причина ухода последнего — пенсия.
С 2009 по 2014 год Бенс являлся генеральным директором особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".
Комментарии
Ну наконец то , давно пора . Развалил весь комитет вместе с расщепкиным . Сколько крови у нормальных подрядчиков выпили .
Нашли специалиста, который чтобы покупаться в грязной луже пятикратную стоимость брал
25.12.2017 15:10 Комитет разве работает с нормальными подрядчиками? это не их стиль! Комитету с кем скажут работать с тем и работают. Потом также по указке работы принимают.