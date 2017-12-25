Фото: rkbsemashko
Врачи в Бурятии извлекли из желудка 74-летней пенсионерки более 150 металлических предметов — гвоздей, шурупов, гаек и даже отрезков арматуры, сообщает Life.ru.
Как сообщили в сосудистом центре республиканской клинической больницы, длина обнаруженных предметов составляла до 15 сантиметров. Также в желудке были найдены дверные шпингалеты, болты и даже серебряная цепочка 925 пробы.
При этом сообщается, что пищевод, горло и стенки желудка оказались целы.
В общей сложности врачи извлекли 152 металлических предмета, часть которых уже начали окисляться.
После проведенной операции жительнице Иволгинского района зашили желудок и брюшную стенку, наложив швы в два ряда.
Комментарии
Я в 2 раза моложе, постоянно на диете и врач говорит, что гастрит не лечится, что за хрень?
Это шутка такая? Что за нафиг? Как такое возможно? На снимке явно видно, что шурупы не в желудке, а за пределами, она бы давно умерла с таким богатством!
И вообще, это не шурупы, а саморезы.
Бабушка поверила знахарям?
Бабушка захотела в больнице на халяву полежать. Слышал так на зоне делают, чтобы в больницу попасть.
это у бабок от маразма. одна в прибалтике ест одну землю. в Барнауле живет женщина–«собака». Она спит в вольере и питается вместе с четвероногими...
Ну что вы хотите. Это же ФЕЙК а по русски БРЯХНЯЯЯ!
Психическая?
А чья цепочка была?
Переварился, а цепочка осталась...