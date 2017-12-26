Дегустация колбас по ГОСТу пройдет в Барнауле

Мало кто из нас устоит перед аппетитным кусочком "Краковской" колбасы или копченого мяса. А многие до сих пор помнят тот самый вкус магазинных колбас и деликатесов, которые во времена СССР делались по ГОСТу и считались на столе настоящей роскошью. Всем желающим попробовать мясные деликатесы и настоящую колбасу в лучших традициях изготовления такую возможность готов предоставить Алейский мясокомбинат.
Колбасы и деликатесы Алейского мясокомбината — это изысканное сочетание свежего охлажденного мяса высшего сорта и ювелирно подобранного комплекса специй и пряностей по ГОСТу. И ничего лишнего. Убедиться в этом можно на дегустациях, которые будут проходить 28 и 29 декабря с 17:00 до 19:00 в Барнауле по адресам:
- ул. Юрина, 135б
- ул. Юрина, 289б
- ул. Островского, 16б
Трапеза, на которой присутствуют колбаса и мясные деликатесы, не терпит суеты, ею нужно наслаждаться. Современное мясоперерабатывающее оборудование Алейского мясокомбината и применение новейших технологий позволяют сохранить натуральный мясной вкус карбоната, сочную консистенцию шейки, тонкий аромат ребер, нежный вкус докторской колбасы и аромат "Краковской". Вся продукция изготавливается в лучших традициях качества и вкуса. Колбасы и деликатесы Алейского мясокомбината не оставят равнодушными самых требовательных гурманов.
На сегодняшний день у Алейского мясокомбината создана собственная торговая сеть, насчитывающая более 30 торговых точек. Завоз продукции осуществляется ежедневно, поэтому клиентам Алейского мясокомбината всегда предлагается широкий выбор свежих колбас, ароматных деликатесов собственного производства только из сырья высшего качества, а также охлажденного мяса, замороженных и охлаждённых полуфабрикатов.
На Алейском мясокомбинате уверены в своей продукции, потому что делают ее качественно. Девиз предприятия - "Делаем как для себя!".
Адреса магазинов Алейского мясокомбината:
Барнаул:
Белинского, 14е
Бульвар 9-го Января, 97
Г. Исакова, 168
Малахова, 86б
Островского, 16б
Панфиловцев, 138а
Попова, 4а
С. Армии, 36
Пр-т Социалистический, 114
Пр-т Социалистический, 128
Шумакова, 66
Энтузиастов, 9
Юрина, 135б
Юрина, 289б
Новосибирск:
Богдана Хмельницкого, 1 к 4
Бродского, 2 к 2
Выборная, 125/1
Ватутина, 37
Заречная, 6
Комсомольская, 23а
Кошурникова, 45
Новая, 24
Новосибирская, 19а
Алейск:
Комсомольская, 128
Олешко, 28
Советская, 2
Ульяновский, 68
Топчиха:
Ленина, 88
Калманка:
Чаузова, 15
Троицкое:
Ленина, 15
Косиха:
Союза Республик, 10
Налобиха:
Кирова, 2
Комментарии
А где алейский мясокомбинат возьмет колбасу, сделанную по ГОСТу? А тем более мясные деликатесы?
А правда, что теперь колбасу позволено делать из растительных белков с добавлением продуктов мехобвалки мясных отходов и некондиции?
Только благодаря дешевым суррогатам удается поддерживать видимость продуктового изобилия на прилавках. Если же делать всю продукцию по советским ГОСТам, т.е. колбасы из мяса, а сыр и масло из натурального молока, то они сразу станут недоступны по цене для 60-80% граждан и перейдут в разряд дефицита.
Колбаса не должна быть красного цвета, как на фото, в которой много химии "цвета".
А сколько грамм можно продегустировать? Если грамм 150 можно, то есть смысл этим заняться. За 150 грамм колбасы готов потом всем рассказывать, какая она вкусная и советовать купить к Новому году
26.12.2017 11:40
- гость -
если делать колбасу по советским гостам , она будет жирнючая
По госте только из мяса это 1тыща за кг в среднем и то не факт тоже пихают красителей.
26.12.2017 11:40
- гость - Вы в корне не правы, в нынешних условиях дефицита не может быть в принципе, его элегантно устраняют ценой.
Хорошо, что местные нытики так восприняли новость. Хотя, возможно, для своих семей они выбирают менее качественные товары для питания.