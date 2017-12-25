Курс биткоина продолжает снижаться на фоне запланированного изменения протокола (хардфорка) криптовалюты. Об этом пишет РИА "Новости".
По данным на утро понедельника, 25 декабря, криптовалюта на бирже Bitfinex подешевела на 0,07 процента, сейчас курс биткоина составляет 13,53 тысячи долларов, на GDAX — на 0,7 процента, до 14,15 тысячи долларов.
Напомним, на прошлой неделе курс биткоина сильно повысился. Он составил больше 20 тысяч долларов. Затем курс криптовалюты начал снижаться.
Комментарии
просто рождественнские каникулы. недели через две курс снова попрет
нет никаких поводов для паники ящитаю
Точно, каникулы.
Скупайте, лOxи, биткИ
биткоин встает с колен. не надо относится к нему как к бабушке.