Специальный КамАЗ начнет работать на алтайской трассе А-322 Барнаул – Рубцовск, он будет помогать автомобилистам, попавшим в беду. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".
Автомобиль специально оборудован для оказания помощи. Такой машины в крае еще нет. В нём есть всё необходимое, чтобы оказать помощь людям, попавшим в беду на дороге. КамАЗ оснащен газовым резаком, сварочным инвертором и лебедкой "Автоспас", двумя дополнительными фонарями дальнего света.
Такое оборудование позволит помочь атовладельцам, попавшим в аварию, или эвакуировать съехавшие с проезжей части транспортные средства. Кузов автомобиля оборудован помещением для отдыха и обогрева водителей.
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