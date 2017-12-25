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Суд в Алтайском крае вынес приговоры по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, которую осуществляла организованная группа людей под руководством бывшего депутата рубцовского горсовета Сергея Афанасьева.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, перед судом предстали 10 фигурантов. Установлено, что преступная деятельность осуществлялась злоумышленниками под руководством народного избранника и бывшего банковского сотрудника.
"Деятельность обвиняемых заключалась в незаконном осуществлении банковских операций, в том числе в кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денежных средств в наличные и выдачи наличных денежных средств клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также физических лиц, с целью извлечения имущественной выгоды. Обналичивание денег с расчетных счетов подконтрольных двум организаторам группы юридических и физических лиц осуществлялось с удержанием членами группы комиссионного вознаграждения в размере не менее 2,2 % от каждой перечисленной и обналиченной ими денежной суммы", — уточняют в СКР.
Извлеченный нелегальный доход определяется суммой более 10 миллионов рублей.
Девять обвиняемых были приговорены к срокам от двух до четырех лет лишения свободы, однако к большинству из них был применен акт амнистии.
Еще одному фигуранту уголовного дела, которому дополнительно инкриминировали тайное хищение денежных средств, назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Что касается самого руководителя преступной группы — депутата рубцовского горсовета Сергея Афанасьева, то уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, поскольку он скрывается от органов следствия и объявлен в международный розыск.
Комментарии
Вот если бы этого депутатора грабанули, то грабителю бы мало не показалось.
Все нормальные черные банкиры обычно покидают страну с миллиардами в руках. А это так себе, обычные обнальщики. Без них ни отрасль строительства не работает, ни отрасль зарплаты в конвертике. Нужные экономике люди, одним словом.
мелочь какую то осудили и рапортуют