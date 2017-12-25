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Суд взыскал с жительницы Барнаула компенсацию морального вреда в пользу ее соседки, которую ответчица ударила ведром во время конфликта.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в марте прошлого года возле одного из частных жилых домов в ходе произошедшей ссоры женщина ударила свою соседку ведром.
Удары пришлись по голове и руке.
"Решением Центрального районного суда г. Барнаула потерпевшей в счет компенсации морального вреда за причиненные телесные повреждения взыскано 10 000 рублей, а также судебные расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы в размере 8467,50 рублей", — уточняют в надзорном ведомстве.
Ответчица не согласилась с суммой компенсации, однако судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда оставила принятое ранее решение в силе.
Комментарии
У бегемота нету талии,
Он не умеет танцевать.
Его по морде били чайником,
И самоваром, и паяльником,
Потом ВЕДРОМ и снова чайником
И научили танцевать.