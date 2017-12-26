Вторник, 26 Декабрь, 14:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,2
€ 69,09
930704
2°
Обь
355см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Жителей Барнаула перед Новым годом начали лишать "Сказки"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В столице Алтайского края приступили к сносу здания театра кукол

Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Строительные работы у старого здания театра кукол "Сказка" на улице Пушкина, 41 официально начались в Барнауле 25 декабря. По условиям контракта, здание должно быть снесено в течение 30 календарных дней. Исполнителем выступила известная барнаульская строительная компания "Селф", которая сначала снесет объект, а уже потом на его месте возведет новый.

Согласно техническому заданию, подрядчик также должен заложить фундамент, возвести новый объект со всеми коммуникациями, приобрести необходимое оборудование, благоустроить территорию. Зрительный зал нового театра кукол будет рассчитан на 250 человек. На все работы отводится 1,5 года. Общая стоимость работ – около 295 миллионов рублей.

Руководство театра и правительства Алтайского края довольно креативно подошло к началу работ. Возле крыльца куклы разыграли специальное театральное представление, где в шуточной форме рассказали о будущем доме.

Заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин, выйдя во время представления вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказал подробности будущего культурного объекта. По его словам, театр "Сказка" будет вписываться в исторический облик центра Барнаула. Для театра выбран теплый, немного волшебный образ с использованием пластики фасадов.

Здание планируется сделать трехэтажным. Входная зона решена традиционно для театров с кассовым вестибюлем. Далее следует входной вестибюль с гардеробом и туалетом для зрителей. Также в вестибюле можно будет попасть в игровой детский зал. Кроме того, на первом этаже будет парадная двухмаршевая лестница. На первом этаже зоны разместится малый универсальный зал на 100 человек. На втором этаже будет фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же будет буфет. Основной зал на 250 мест будет иметь специальное оборудование и будет соответствовать всем стандартам. Общая площадь здания составит около 3500 квадратных метров.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.12.2017 07:15
- гость -

а чем этот то не устроил?
бабла попилить не на чем

0  0
26.12.2017 07:47
- гость -

Здание в аварийном состоянии, проще снести чем ремонтировать (с экономической точки зрения)... А тебе все бы попилить....

0  0
26.12.2017 08:21
- гость -

Кто Снегурочку играет?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:13
Предновогодний сюрприз: квартиры барнаульской пятиэтажки затопило дождем 0
14:02
Ученые: глобальное потепление ускорилось из-за роста уровня влажности 1
13:51
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика на борту 0
13:40
Александр Карлин вместе с женой расскажет о своей семье за лепкой пельменей 6
13:33
Пенсии, налоги, повышение МРОТ: какие законы вступят в силу в 2018 году? 5
13:25
СМИ: Путин поздравит россиян с Новым годом в необычном формате 20
13:11
Учительница в Уфе родила ребенка в школе и спрятала младенца в сумку 7
13:03
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае 12
12:52
Жители Барнаула не стали делать город моложе и менять дату его основания 2
12:40
Погоня с применением оружия: каменская полиция задержала пьяного водителя 2
12:31
Как изменились правила размещения рекламы на улицах Барнаула 0
12:24
Водка в России может стать менее крепкой 16
12:23
Новогодняя елка рухнула возле ТЦ "Праздничный" в Барнауле 0
12:12
Аферистки проверили счетчики у пенсионерки в Барнауле и забрали все деньги 8
12:03
Два автомобиля столкнулись "лоб в лоб" у школы в центре Камня-на-Оби 0
11:50
День жестянщика: гололед спровоцировал всплеск ДТП в Барнауле 5
11:40
Какая погода будет в новогоднюю ночь в Алтайском крае: точный прогноз 1
11:33
Эксперты выбрали 10 главных слов 2017 года 2
11:30
Дегустация колбас по ГОСТу пройдет в Барнауле 9
11:24
Введенные из-за непогоды ограничения сняли на трассах Алтайского края 0
11:11
Приказ о росте платы за детсады поставили на паузу в Барнауле 59
11:02
Эксперты: водитель не тормозил при ДТП в Москве на "Славянском бульваре" 24
10:50
Власти Барнаула пропишут правила эксгумации и перезахоронения умерших 0
10:41
Что делать с рваными купюрами и какие из них обязаны принять: инфографика 1
10:32
Стоп-кадр. Когда подготовился к Новому году по максимуму 0
10:24
Автовокзал Барнаула предлагает покупать билеты перед праздниками заранее 0
10:13
Автобусы №104ю в Барнауле изменят маршрут с 1 января 0
10:05
Две алтайские школы вошли в число лучших по итогам всероссийского конкурса 0
09:50
Аферистка лишила 15 семей из Алтайского края материнского капитала 2
09:32
Многоквартирный дом загорелся в Славгороде утром 26 декабря 0
09:22
26 мартобря: предновогодний Барнаул превратился в большой каток 1
09:12
Как правильно падать в гололед? 22
09:03
Два участка на трассе "Алтай-Кузбасс" по-прежнему закрыты 0
08:50
Природа умеет шутить: барнаульцы делятся снимками декабрьского дождя 4
08:26
ГИБДД Барнаула просит водителей быть предельно внимательными из-за гололеда 0
08:13
Профессия "инженер" снова будет одной из востребованных у молодежи 38
08:04
Какую технику Apple стоит дарить на Новый год 15
07:50
Дом с сауной в цоколе и прудом на участке продают в Барнауле за 10 млн руб. 4
07:34
Как и в каких условиях в Госдуме работают депутаты от Алтая. Серия первая 14
07:19
Серийный "воровайка" крал вещи на одном рынке Барнаула и продавал на другом 0
07:03
Гид по доходам сибиряков: сколько получают на Алтае и в других регионах СФО 15
06:48
Будет и на нашей улице праздник: фотопрогулка по районным ёлкам Барнаула 8
06:32
Как выжить в очереди в супермаркете перед Новым годом: 10 главных советов 8
06:17
Второй день в режиме шторма: дождь и метели обещают на Алтае 26 декабря 0
06:01
Жителей Барнаула перед Новым годом начали лишать "Сказки" 3
05:26
Путин назвал ключевой роль местных органов власти в решении проблем людей 25
04:38
Силуанов пообещал бюджетникам индексацию зарплат на четверть с 1 января 11
03:33
Ниже некуда: Силуанов рассказал о рекордно низком росте инфляции в России 7
02:36
Здание Госдумы в 2018 году отремонтируют по полной программе 1
01:18
Объем краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год увеличен на 20% 0
00:01
Ученые нашли в лишнем весе немного больше счастья 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.