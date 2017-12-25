Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отправлен в отставку

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, возглавлявший регион с 2009 года, уволен указом президента Владимира Путина.
Временно исполняющим обязанности главы области назначен мэр Воронежа Александр Гусев.
"В связи с заявлением губернатора Воронежской области Гордеева А.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию", — говорится в указе президента.
Комментарии
Хорошо, что сменяемость Губернаторов направлена на улучшение жизни россиян с каждым днем.
Когда же долгожданное "Губернатор Алтайского края ...."
Два срока по 4 года достаточно, главное результат работы и отношение жителей области.
Работа губернатора сложнее и ответственнее, чем министра сельского хозяйства.