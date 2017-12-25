Телеведущая Ксения Собчак в понедельник, 25 декабря, подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии "Гражданская инициатива", сообщает РИА "Новости".
Собчак идет на выборы от партии экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, субботний съезд которой принял решение о выдвижении телеведущей. Кроме того, делегаты проголосовали за включение Собчак в состав руководства партии, избрав ее членом федерального политсовета.
На субботнем съезде "Гражданской инициативы" она представила свою предвыборную программу, которая носит название "123 трудных шага" и включает предложения по внутренней и внешней политике, развитию экономики, социальной политике.
В ходе открытия штаба в Екатеринбурге Собчак заявила, что ее кампания "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране", отметив, что для нее действительно важны темы, касающиеся женщин.
Собчак стала уже третьей женщиной-кандидатом, представившей в ЦИК документы для выдвижения. Ранее партия "Российский объединенный трудовой фронт" подала документы по выдвижению крановщицы металлургического завода "Петросталь" Натальи Лисицыной, а в воскресенье избирком принял документы председателя партии "Женский диалог" Елены Семериковой.
Комментарии
Хорошо, что все реальные кандидаты в Президенты борются за возможность улучшить жизнь любимых россиян. Хорошо, что реальная альтернатива, подразумевает настоящие демократические выборы в свободной и конкурентной борьбе. Где каждый россиянин имеет право избирать и быть избранным.
Заметно, что ее волнуют проблемы женщин, поэтому и решила легализовать сексменшинства, полное отсутствие логики
Крановщица во главе страы это хороший цирк
элитка людей за людей не считает видимо совсем, что такой цирк устроила.