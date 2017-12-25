Губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 25 декабря, подписал соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом "Объединенная зерновая компания", сообщается на официальном сайте региона.
Церемония прошла в представительстве Алтайского края в Москве. Соглашение о сотрудничестве предполагает в том числе обеспечение экспорта сельскохозяйственной продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В долгосрочной программе развития Объединенной зерновой компании одним из приоритетных является проект строительства специализированного зернового терминала в большом порту Зарубино в Хасанском районе Приморского края. Проект реализует дочернее общество Объединенной зерновой компании — компания "Дальневосточный зерновой терминал". Мощность перевалки специализированного терминала в рамках первого пускового комплекса составит 3 миллиона тонн зерна в год, в перспективе развития — до 10 миллионов тонн зерна в год.
"В настоящее время мы завершаем стадию проектирования терминала, в следующем году планируем подачу проектной документации в федеральное автономное учреждение "Главгосэкспертиза". Планируется, что в конце 2018 года первое зерно поступит на экспорт через порт Зарубино", — отметил генеральный директор Объединенной зерновой компании Михаил Кийко.
Как отметил губернатор Карлин, для Алтайского края — одного из крупнейших производителей зерна на востоке страны — вопрос экспортных поставок зерна является жизненно важным.
"В трех округах — Дальневосточном, Сибирском и Уральском — нет региона, сравнимого с Алтайским краем по объемам производимого зерна. Мы традиционно занимаемся поставками значительных объемов продукции зернопереработки на инорегиональные рынки. Ежегодно объемы производства муки в четыре-пять раз превышают потребности региона. В 2016 году произведено порядка 1,1 миллиона тонн муки при существующих мощностях переработки до 1,7 миллиона тонн", — отметил Александр Карлин по итогам подписания соглашения.
Также губернатор отметил, что Объединенная зерновая компания является организатором зерновых интервенций, важных для сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий Алтайского края.
"Во-первых, проведение интервенций играет важную роль по снижению волатильности на зерновом рынке. С другой стороны, все, что покупает Объединенная зерновая компания на территории Алтайского края, остается в регионе на предприятиях с совокупными мощностями хранения зерна в 3,2 миллиона тонн. Этот запас является технологической "подушкой" для предприятий зернопереработки на случай снижения валового сбора зерна, поскольку мы все же зависим от природно-климатических условий. В настоящее время в Алтайском крае хранится около 200 тысяч тонн интервенционного зерна. Поэтому наше взаимодействие очень важно: мы должны обеспечить хранение зерна в надлежащих технологических условиях, что исключает снижение его качества", — подчеркнул Карлин.
Подписанное соглашение с Алтайским краем позволит в перспективе открыть альтернативный канал экспорта зерна и продуктов его переработки для регионов Дальневосточного зернового пояса, в который входят территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
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