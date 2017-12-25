Житель Барнаула обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, материалы дела переданы в суд, сообщает региональная прокуратура.
Было установлено, что 27 сентября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился на улице с компанией молодых людей, которые пригласили его распить спиртное в гаражном боксе по ул. Папанинцев, на что тот согласился.
"После распития алкоголя между молодыми людьми возник спор по поводу творчества Толкиена и использования древнего оружия, в том числе и боевых топоров. Спор быстро перерос в конфликт, в ходе которого хозяин выставил обвиняемого за дверь гаража", — говорится в сообщении.
Тогда обвиняемый, проживавший неподалеку от места событий, сходил домой за топором — не боевым, а обычным. Дождавшись выхода из гаража одного из членов компании, обвиняемый нанес топором потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, после чего, испугавшись вида крови, убежал домой, где и был впоследствии задержан сотрудниками полиции.
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