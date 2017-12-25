Пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве получат до 500 тысяч рублей

Пострадавшие в ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве получат до 500 тысяч рублей по ОСАГО, рассказали представители ГУП "Мострансавто", сообщает РИА "Новости".
В сообщении предприятия отмечается, что пешеходы, оказавшиеся в момент происшествия в зоне ЧП, получат компенсации по ОСАГО за вред жизни и здоровью в пределах 500 тысяч рублей.
Кроме того, за повреждение имущества потерпевшим полагается выплата в пределах 400 тысяч рублей.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичный департамент транспорта инициирует проверки частных перевозчиков после аварии в подземном переходе возле метро "Славянский бульвар", где погибли несколько человек и пострадали более десяти граждан.
Комментарии