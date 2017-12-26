Группа британских ученых из Университета Бристоля пришла к выводу, что обладатели лишнего веса чувствуют себя счастливее, чем более стройные люди, пишут "Известия" со ссылкой на Independent.
Исследователи проанализировали британский Biobank, в котором хранится генетическая информация 500 тысяч женщин и мужчин от 37 до 73 лет, и установили соотношение между индексом массы тела (ИМТ, равен отношению веса человека к квадрату роста) и состоянием здоровья людей.
Выяснилось, что полные люди имеют проблемы с сердцем, более предрасположены к диабету, чаще имеют повышенное кровяное давление и раньше вступают в пубертатный возраст. Однако оказалось, что страдающие лишним весом являются более спокойными и довольными жизнью, чем худощавые.
По мнению специалистов, человек начинает хуже справляться с собственными негативными эмоциями, если организм не получает с едой необходимых питательных веществ и витаминов. Таким образом, также лишний вес способствует более высокой психической устойчивости.
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