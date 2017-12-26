Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что рост инфляции в России в текущем году будет рекордно низким и составит 2,5%.
Силуанов рассказал, что на протяжении последних 12 месяцев финансовое ведомство во взаимодействии с другими коллегами из исполнительной и законодательной власти приложило много усилий для того, чтобы обеспечить в стране макростабильность.
"Мы видим здесь и снижение инфляции, в этом году будет 2,5-2,6% — исторический минимум", — рассказал Силуанов.
Ранее он заверил, что в предстоящем году рост реальных зарплат достигнет показателя в 4,1%.
Комментарии
Безнебесные Нашы - всё то у Нас так!
Что, проснемся 1 января, а ставки в банках 3% по кредитам?
Он вообще адекватный?! 1. Тратить населению тупо нечего. 2. Методика какая расчета (видимо, немалые усилия приложили, чтобы так посчитать.
И гордится-то особо нечем. При таком спросе в этом году заложили бомбу на следующий. Столько контор закрылось и выпало из оборота денег. Или они все деньги чисто в банковскую сферу увести хотят? Ну пусть и паспорта сразу отмеяют и крепостное право закрепляют а конституции.
Полнейшее враньё на уровне правительства. Сказочники ....
а зачем тарифы на всё поднимать? ещё и выше инфляции?
Желаю жить в государстве с разумными, адекватными чиновниками-неворовайками.
10,17
у нас нет вороваек, у нас в законах лазейки, которыми умело пользуются.
Министр финансов Силуанов считает граждан полными иди@тами, неспособными, придя в магазин, оценить уровень инфляции.
Страшно далеки они от народа..