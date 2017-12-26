Фото:chert-poberi.ru
Погода в Барнауле, наблюдавшаяся в ночь на 26 декабря, перевернула представления о том, каким должен быть предновогодний сибирский город. Дождь, который начал лить с позднего вечера, к утру превратил краевую столицу в большой каток.
Причем наибольшие неудобства ждут сегодня не водителей, а пешеходов. Дороги в Барнауле в большинстве своем были почищены и обработаны против гололеда, а вот тротуары оказались не готовы к прихотям погоды.
В итоге с самого утра во всех районах краевой столицы можно было наблюдать, как пешеходы осторожными и неуверенными шагами добирались до остановок общественного транспорта.
Несмотря на не самую благоприятную погоду, ситуация с пробками в городе в данный момент выглядит весьма удовлетворительно — загруженность транспортных магистралей составляет шесть баллов.
Напомним, что городская ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам с призывом быть как можно осторожнее и бдительнее на дорогах.
Комментарии
Да, уж. До работы сегодня было сложно добраться, на коньках было-бы гораздо быстрее