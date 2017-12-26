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Ограничения, введенные на трассах Алтайского края из-за непогоды, отменены, сообщили в "Алтайавтодоре".
В то же время, в дорожном ведомстве подчеркивают, что 26 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение — сильный дождь, мокрый снег, сильный ветер.
"Водители, будьте внимательны на дорогах, выбирайте оптимальную скорость движения ТС по дорожным условиям, соблюдайте безопасную дистанцию", — говорится в обращении дорожников.
Напомним, что движение для пассажироперевозящего и большегрузного транспорта было ограничено на участках региональных дорог в четырех районах Алтайского края на автодорогах:
- "Волчиха — Родино — Благовещенка — Кулунда" (в границах Благовещенского и Кулундинского районов);
- "Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области" (в границах Кулундинского района);
- "Алейск — Родино — Кулунда — граница Республики Казахстан (в границах Кулундинского района).
- Кроме того, с ночи 26 декабря действовало временное ограничение на региональной автомобильной дороге "Алтай — Кузбасс" (в границах Залесовского и Первомайского районов).
В период штормовой погоды жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от дальних поездок.
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