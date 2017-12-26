Фото: kr74-online.ru
Действие приказа об увеличении родительской платы в детских садах Барнаула, максимальный размер которой с 1 декабря было решено поднять сразу на 40%, поручил приостановить глава краевой столицы Сергей Дугин.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, председатель комитета по образованию Наталья Полосина отметила, что решение о росте платы в детсадах вызвало широкий резонанс среди горожан.
По ее словам, с родителями маленьких барнаульцев будет проведена дополнительная разъяснительная работа о формировании стоимости питания, а также обоснованности повышения родительской платы.
"Вопрос будет обсуждаться на расширенных заседаниях попечительских советов — родительских комитетов, а также с родителями в каждой группе муниципальных дошкольных образовательных организаций. Кроме того, будет проведено анкетирование каждой семьи, данные будут учтены при принятии окончательного решения об изменении размера родительской доли за присмотр и уход за детьми в детском саду", — добавляют в мэрии.
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Напомним, что максимальный размер платы, взимаемой с родителей, регламентирован приказом министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких. Данный документ был подписан 4 декабря.
Согласно приказу, наибольшая плата за детский сад была установлена в Барнауле. Она составила 2300 рублей. Наименьший размер максимальной платы утвердили в Суетском районе. Ее размер, как отмечалось в документе, 953 рубля.
Увеличение платы всколыхнуло жителей Барнаула и других территорий Алтайского края.
На прошлой неделе губернатор Александр Карлин проанализировал весь объем информации, ознакомился с реакцией родительского сообщества и на основе всех данных сделал вывод, что это решение является преждевременным.
Глава региона обратился к руководителям муниципалитетов с предложением на местном уровне приостановить действие приказа, подчеркнув: "Если есть необходимость повысить родительскую плату, то нужно идти по этому пути очень осторожно и взвешенно".
Комментарии
Люди, это позор!!!!
Неужели вы не можете заплатить 120 рублей в день за своего ребенка. Ведь с ним там играют, занимаются, кормят. он находится там больше чем дома (10-12 часов).
Ну народ. совсем оборзел.
...сделал вывод, что это решение является преждевременным
ага, надо было повышать с 19 марта 2018 года ))
Ждем выборов, чтобы после них включить все поборы по полной.
С 2015г суммарный дефицит бюджета превысил 5,5 трлн руб, Резервный Фонд на нуле, ФНБ иссякнет через год. Феодалы вполне логично решили жёстче стричь и доить население. Под "структурной реформой" виолончелисты понимают обложение населения все новыми феодальными сборами и податями
Детские сады следует перевести на коммерческую основу, при этом разрешить их оплачивать со средств материнского капитала и пособий на первенца.
26.12.2017 11:20
Александр, Вы не можете предположить, что бывают семьи у которых двое детей детсадовского возраста, с третьим мама в декрете, работает один папа, а льгот никто не предлагает, кроме того надо платить коммунальные платежи, и что то кушать и одевать детей и себя в том числе.
26.12.2017 11:20
Александр
Я кроме того, что за своего ребенка плачу, параллельно (налогами) плачу за содержание зэков в ИТК, при чем на них тратится больше средств из бюджета чем на детей. Что для государства предпочтительнее? Содержание детей или зэков?
Кроме ЗК еще и содержание вот этих идиотов (Vanadiy2014) оплачиваем...
1. у многодетных льготы по саду есть. возмещают им.
2. за дет сад можно платить из мат капитала (у нас в группе есть такие)
3. я все понимаю, но когда рожаешь детей надежда должна быть только на себя. вы для государства рожаете что ли???
Сравнивать содержание заключённых с содержанием детей весьма неуместно. Первое - необходимая государственная услуга для всего общества. А оказание элементарных услуг чьим-то детям, кроме относящихся к общему образованию, не должно оплачиваться налогоплательщиками, так как это не приносит пользы обществу.
26.12.2017 11:26
prosto
120 рублей!!!!!!
как вы хотели растить детей, если не можете оплатить 120 рублей в день за ребенка. почему все обязательства должны перекладываться на государство??? помоги государству содержать ваших детей. оплачивать труд воспитателе, питание детям, досуг, улучшать все это в детсадах, возможность привлекать каких-то преподавателей.
26.12.2017 11:26
- гость -
и таких идиотов как вы.
не хотите содержать госструктуры, пусть тогда жулики и зэки ходят по улицам. Пусть в Ваш дом ломятся и грабят.... и т.д. и т.д. очень многого вы не видите и не хотите замечать, сколько для нас делает государства. всем халява нужна...
26.12.2017 11:35
Александр
а зеков не надо содержать за счет государства. пусть их родня содержит или жрут на то, что сумели заработать.
не может, значит он уходит в расход
26.12.2017 11:39
- гость -
это смешно конечно... то что вы пишете.. но кстати, как вариант, почему бы их всех не трудоустроить.. и все таки, содержать придется. Это ваше желание их изолировать от себя..
Если бы деньги не разворовывали, их бы хватало на всех.
2300 это максимум хватит на 2дня в садике, остальное из кошелька левых людей.
Россия в 2016-2017 годах списала долги четырем странам — Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии — почти на 1,4 миллиарда долларов (около 80 миллиардов рублей). При этом собственный еще не закрытый общий внешний долг страны за 2017 год вырос на 23,3 миллиарда долларов (4,5 процента) и по состоянию на 1 октября составил 537,5 миллиарда долларов. «Лента.ру» подсчитала, сколько школ и Крымских мостов можно было построить на прощенные средства и сколько это в килограммах.
Фантастические цены трёх разовое питание, койка, помещение для игр, няни, уборка, занятие играми, обучение репетиторами, и все за 90 рублей.
Повышение минимальных требований для выхода на пенсию позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030-му и на 6% — к 2050 году. Это сделает бюджет ПФР более сбалансированным, говорится в расчетах РАНХиГС. Эксперты академии предлагают увеличить необходимый стаж работы с 7 до 30 лет, а количество пенсионных баллов — с 11,4 до 70. По мнению экспертов и участников рынка, для того, чтобы уравновесить систему, этого недостаточно: нужно повышать пенсионный возраст и сокращать уровень теневого сектора экономики.
А что продукты в Барнауле в 2.5 раза дороже чем в Суетке?
После таких цен грех требовать чтото от садика.
Старики должны пахать до смерти чтобы молодые плодились
Конституция гарантирует бесплатность дошколького образования. Все остальное от лукавого
Родительская плата идет только на питание
Ну вот ребёнок может есть в месяц на 2тысячи три раза, значит и взрослый может, а то жалуемся что пенсии зп не хватает.
"Конституция гарантирует бесплатность дошколького образования. Все остальное от лукавого"
ЖКХ и образовательная часть (работа воспитателей) пусть остаётся бесплатной. А работа поваров, нянек и т.д. к образованию не имеет никакого отношения.
"Родительская плата идет только на питание". Не на питание, а только на продукты.
А питание, доля продуктов в стоимости которого максимум половина, как раз за счёт налогоплательщиков. Приготовление пищи, разнос и уборка после трапезы, мытьё посуды, подтирание с щёк каши - это полноценный общепит.
Ванадий, а продукты в Суете дешевле?
Воспитательную работу необходимо провести с губернатором и его халдеями. В детском саду .,. школе., в поликлинике все должно быть бесплатно, так как с моей зарплаты е ..е государство удерживает 43 %.,не считая различных налогов,поборов (27%).
При чем общедоступное бесплатное дошкольное образование. На строительство АЭС для Турции деньги у государства есть, а на детей почему то нет. У страны какие то странные приоритеты.
26.12.2017 12:50
Я даже не знаю где эта Суета. Но я знаю, что такое общепит. Пусть кто-нибудь попробуют весь месяц, 5 дней в неделю, 3-4 раза в день питаться заведениях общепита. Там, где ему сготовят, уберут после него со стола и под столом, с лица и рубашки. Сколько у него выйдет? Тысяч восемь, хоть и продукты будут на 2-3 тысячи. Значит садик должен обходиться тысяч в 10 в месяц - общепит и прочие услуги, не относящиеся к общеобразовательным.
"Родительская плата идет только на питание". Не на питание, а только на продукты.
А питание, доля продуктов в стоимости которого максимум половина, как раз за счёт налогоплательщиков. Приготовление пищи, разнос и уборка после трапезы, мытьё посуды, подтирание с щёк каши - это полноценный общепит.
Не уже ли вы не понимаете, что сколько бы не платили родители, 50,120 или 500р в день, детей будут кормить одинаково! Рацион утвержден, менять его не собираются, как и не собираются менять поставщиков продуктов. То что балоболят про более качественные продукты наглая лож. Увеличение родительской платы все во лишь уменьшение нагрузки на бюджет, за счет родителей. И это на фоне президентских заявлений про поддержку семей. Видно дошло до наших тугодумов что рановато дернулись, надо было после выборов.
П.С. Хочешь сделать человеку хорошо - сделай ему плохо, а потом как было.
Да не вопрос, заплатим. Было бы за что! Напомним, плата изменилась с 1 декабря. При этом в меню ничего не поменялось! Кроме того, на декабрь продукты были закуплены заранее, до повышения. Куда делись мои 650 р.???? Я хочу получать качественные услуги для ребенка, а не пустое повышение. Все руководители отчитываются, что инфляция не больше 4% в 2017, ну пускай в 2016 7%. Это официальные цифры. Так с какого перепуга повышение на 40%??? Ну повышайте на 11%. Официальная информация о том что продукты в АК подешевели. Почему мы платим больше? Собирают заранее? Да мне дешевле с собой ребенку давать завтрак, обед и ужин. Т.к. садовское все-равно не ест. Оплачивая 2300 в месяц, я наивная, полагаю, что ребенок сыт и доволен. А приходя домой ребенок требует двойную порцию ужина. Потому что кроме хлеба с чаем есть ничего не возможно!
26.12.2017 12:56
Vanadiy2014
26.12.2017 12:50
Я даже не знаю где эта Суета. Но я знаю, что такое общепит. Пусть кто-нибудь попробуют весь месяц, 5 дней в неделю, 3-4 раза в день питаться заведениях общепита. Там, где ему сготовят, уберут после него со стола и под столом, с лица и рубашки. Сколько у него выйдет? Тысяч восемь, хоть и продукты будут на 2-3 тысячи. Значит садик должен обходиться тысяч в 10 в месяц - общепит и прочие услуги, не относящиеся к общеобразовательным.
А вы пробовали есть то, что в ДОУ называют едой???? Это не есть, ни нюхать, ни смотреть на ЭТО невозможно.
" Оплачивая 2300 в месяц, я наивная, полагаю, что ребенок сыт и доволен. "
Это действительно наивно. Предлагаю попробовать на себе питаться на 2300 в месяц и прочувствовать сытость и удовлетворение.
26.12.2017 13:08
гость
А вы пробовали есть то, что в ДОУ называют едой???? Это не есть, ни нюхать, ни смотреть на ЭТО невозможно.
Если вы пойдёте в кафе и закажете обед за 28.70, то это будет то, что не есть, ни нюхать, и на что смотреть невозможно. Хочется качества - надо быть готовым за него платить.
Убыль населения в России ускорилась в 50 раз.
По итогам 2017 года ожидается сокращение населения страны на 100 тысяч человек.
Данные за девять месяцев 2017 года еще более удручающие. За это время в РФ родилось на 163,6 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период 2016-го. При этом естественная убыль населения (разница между числом умерших и родившихся) за январь—сентябрь текущего года составила 106176 человек. Для сравнения: в 2016 году за такой же отрезок времени статистика показывала прирост населения в 18143 человека. Таким образом, нужно говорить о том, что всего за год в России произошел настоящий демографический обвал.
Причем важно то, что случился он на фоне сокращения смертности в России. Если верить официальной статистике, за девять месяцев 2017 года в стране умерло на 39 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Таким образом, удручающие цифры убыли населения получились исключительно за счет стремительного снижения рождаемости.
Если вы пойдёте в кафе и закажете обед за 28.70, то это будет то, что не есть, ни нюхать, и на что смотреть невозможно. Хочется качества - надо быть готовым за него платить
Вы продолжаете гнуть свою линию, качество не изменится! От слова совсем! Кормят плохо, плату поднимут, кормить будут темже! Вот что возмущает родителей. У меня двое детей и вкурсе темы уже 10 лет. Поднимали и не раз уже, ни чего не меняется! Пусть предоставят новый рацион с обоснованием стоимости, я готов платить и 3тр если будет за что
26.12.2017 13:13
Vanadiy2014
26.12.2017 13:08
гость
А вы пробовали есть то, что в ДОУ называют едой???? Это не есть, ни нюхать, ни смотреть на ЭТО невозможно.
Если вы пойдёте в кафе и закажете обед за 28.70, то это будет то, что не есть, ни нюхать, и на что смотреть невозможно. Хочется качества - надо быть готовым за него платить.
так заплатили уже с 1 декабря. И??? Где хоть что-то???Как кормили перловкой и селедкой с капустой да свеклой, так и кормят. Ни чего не изменилось.
AlexAV82, качество может изменится, а может и нет. Если банальные услуги в детских садах будет оказывать государство, то результат может быть любым. А если передать это дело частнику, то количество и качество 100% гарантировано.
26.12.2017 13:22
Vanadiy2014
Сильно не факт. Кто контролировать будет?
26.12.2017 13:20
"так заплатили уже с 1 декабря. И??? Где хоть что-то???Как кормили перловкой и селедкой с капустой да свеклой, так и кормят. Ни чего не изменилось"
Сколько заплатили? Комплексный обед, вкусно и сытно, по городу стоит плюс-минус 150 рублей. Будет услуги общепита в ДОУ оказывать частники, по коммерческим ценам, на конкурентной основе, будет то, что захотят для своих детей родители.
Это хорошо нас и так 140млн голодных ртов, даже это количество не можем прокормить, а 2тыс для ребёнка родителями считается сверх обжорством, и требуют сократить ещё в 5раз. Ведь дома есть ещё голодные родители которые укладываются на себя в 500руб.
26.12.2017 13:24
"Сильно не факт. Кто контролировать будет?"
Те, же кто регулирует общепит за пределами ДОУ. В первую очередь спрос и предложение, потребитель голосует рублём. А во вторую очередь - государство через свои механизмы.
26.12.2017 11:26
prosto
возникают вопросы:
1. Если нет возможности оплачивать детский сад для двоих детей, зачем рожали третьего?
2. Если мама сидит в декретном, то может и старших забрать из д/сада и съэкономить деньги?
AlexAV82, качество может изменится, а может и нет. Если банальные услуги в детских садах будет оказывать государство, то результат может быть любым. А если передать это дело частнику, то количество и качество 100% гарантировано.
Организация питания в детском дошкольном учреждении регулируется с помощью норм, которые закреплены в Постановлении Главного санитарного врача РФ № 26 от 15.03.2013 года «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Документ с 13 года, он полностью регламентирует, чем кормят детей. Его менять не собираются, а следовательно все будет так же, только родители платить будут больше
Нормальное питание обед 150руб скромно, завтрак 100р ужин 100р 350руб в день на 25дней 9000рублей, вот только тогда можно открывать свой рот и требовать качества.
Народ, вы чего с троллятиной бездетной спорите? Послали его в пешее эротическое и все.
Какая религия не позволяет родителям скидываться дополнительно на питание если не устраивает практически бесплатное?
AlexAV82
Если кормят детей, нарушая гос.стандарты, то с этим надо бороться. А если их не нарушают и кормят тем и в том количестве, что положено согласно возрасту, то какие проблемы? Это дело разработано медиками и другими специалистами, полезное как правило не особо вкусно. Ребёнок предпочтёт вредную картошку-фри под кетчупом вместо овощей и каши, но нечего рано гробить здоровье, ещё успеет.
У меня у самого двое, зп очень скромная, так я был очень рад и благодарен садику за такую помощь, за копейки, и на кормят и спать уложат и погуляют. А тут вечно не довольные.
Нормальное питание обед 150руб скромно, завтрак 100р ужин 100р 350руб в день на 25дней 9000рублей, вот только тогда можно открывать свой рот и требовать качества.
Вы путаете теплое с мягким, родители оплачивают только стоимость продуктов, а не стоимость готового блюда! Если вы в столовке или кафешке заказываете обед за 150р, то в нем продуктов максимум на 50-60р! И вы взрослый человек! Ваши порции в 3 раза больше, порции ребенка. Задумайтесь над этим, прежде чем цыфры из головы придумывать
Почему стоимость продуктов в разных муниципалитетах отличается в разы?
Хорошо уговорили, только ребёнок ест не меньше, на этом и договоримся ребёнку достаточно 2тыщи взрослому 3тыщи на полноценное питание в месяц. И чтобы больше не ныли что у нас маленькие зарплаты и пенсии ни на что не хватает. Можно жить шикарно))
То есть если ребёнку давать с собой в контейнере еду, то деньги платить не надо будет?
26.12.2017 13:59
- гость -
Приноси еду из дома в деткий сад нельзя ни в коем случае!!!
Поэтому родители правы надо жаловаться в прокуратуру, ребёнку в день даете 30*3 рублей на трёх разовое питание. Поэтому если на обед небыло стейка из свежей баранины, а на ужин свежевыжатого сока и фруктов весь день, это явный признак что заведующая прикарманивает ваши денежки.
Хорошо, что при свободной, рыночной экономики в России ручное управление никто не отменял. Цены стоять, ать, два!!!. И мамы и папы охотно верят в справедливость и законность.
Ыыы)))
однажды наблюдал ситуацию: в городскую стоматологию пришла женщина с ПОЛНЫМ пакетом сливочного МАСЛА. Врач брать отказался. Женщина ему говорит "Я в детсадике работаю. БЕРИТЕ! Я себе ещё принесу". А они про качество питания рассуждают....