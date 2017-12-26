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Новости

Приказ о росте платы за детсады поставили на паузу в Барнауле

, ИА "Амител"
Соответствующее поручение после замечания губернатора дал глава Барнаула Сергей Дугин

Фото: kr74-online.ru

Действие приказа об увеличении родительской платы в детских садах Барнаула, максимальный размер которой с 1 декабря было решено поднять сразу на 40%, поручил приостановить глава краевой столицы Сергей Дугин.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, председатель комитета по образованию Наталья Полосина отметила, что решение о росте платы в детсадах вызвало широкий резонанс среди горожан.

По ее словам, с родителями маленьких барнаульцев будет проведена дополнительная разъяснительная работа о формировании стоимости питания, а также обоснованности повышения родительской платы.

"Вопрос будет обсуждаться на расширенных заседаниях попечительских советов — родительских комитетов, а также с родителями в каждой группе муниципальных дошкольных образовательных организаций. Кроме того, будет проведено анкетирование каждой семьи, данные будут учтены при принятии окончательного решения об изменении размера родительской доли за присмотр и уход за детьми в детском саду", — добавляют в мэрии.

Читайте также: Карлин обвинил муниципалитеты Алтая в росте платы в детсадах "втихую"

Напомним, что максимальный размер платы, взимаемой с родителей, регламентирован приказом министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких. Данный документ был подписан 4 декабря.

Согласно приказу, наибольшая плата за детский сад была установлена в Барнауле. Она составила 2300 рублей. Наименьший размер максимальной платы утвердили в Суетском районе. Ее размер, как отмечалось в документе, 953 рубля.

Увеличение платы всколыхнуло жителей Барнаула и других территорий Алтайского края.

На прошлой неделе губернатор Александр Карлин проанализировал весь объем информации, ознакомился с реакцией родительского сообщества и на основе всех данных сделал вывод, что это решение является преждевременным.

Глава региона обратился к руководителям муниципалитетов с предложением на местном уровне приостановить действие приказа, подчеркнув: "Если есть необходимость повысить родительскую плату, то нужно идти по этому пути очень осторожно и взвешенно".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.12.2017 11:20
Александр

Люди, это позор!!!!
Неужели вы не можете заплатить 120 рублей в день за своего ребенка. Ведь с ним там играют, занимаются, кормят. он находится там больше чем дома (10-12 часов).
Ну народ. совсем оборзел.

1  0
26.12.2017 11:21
- гость -

...сделал вывод, что это решение является преждевременным

ага, надо было повышать с 19 марта 2018 года ))

0  0
26.12.2017 11:21
- гость -

Ждем выборов, чтобы после них включить все поборы по полной.

С 2015г суммарный дефицит бюджета превысил 5,5 трлн руб, Резервный Фонд на нуле, ФНБ иссякнет через год. Феодалы вполне логично решили жёстче стричь и доить население. Под "структурной реформой" виолончелисты понимают обложение населения все новыми феодальными сборами и податями
http://my-files.ru/Get/vi2ae3/xz.jpg/thumb500.jpg

0  0
26.12.2017 11:26
Vanadiy2014

Детские сады следует перевести на коммерческую основу, при этом разрешить их оплачивать со средств материнского капитала и пособий на первенца.

0  0
26.12.2017 11:26
prosto


26.12.2017 11:20
Александр, Вы не можете предположить, что бывают семьи у которых двое детей детсадовского возраста, с третьим мама в декрете, работает один папа, а льгот никто не предлагает, кроме того надо платить коммунальные платежи, и что то кушать и одевать детей и себя в том числе.

0  0
26.12.2017 11:26
- гость -


26.12.2017 11:20
Александр

Я кроме того, что за своего ребенка плачу, параллельно (налогами) плачу за содержание зэков в ИТК, при чем на них тратится больше средств из бюджета чем на детей. Что для государства предпочтительнее? Содержание детей или зэков?

0  0
26.12.2017 11:28
- гость -

Кроме ЗК еще и содержание вот этих идиотов (Vanadiy2014) оплачиваем...



0  0
26.12.2017 11:33
для prosto

1. у многодетных льготы по саду есть. возмещают им.
2. за дет сад можно платить из мат капитала (у нас в группе есть такие)
3. я все понимаю, но когда рожаешь детей надежда должна быть только на себя. вы для государства рожаете что ли???

1  0
26.12.2017 11:33
Vanadiy2014

Сравнивать содержание заключённых с содержанием детей весьма неуместно. Первое - необходимая государственная услуга для всего общества. А оказание элементарных услуг чьим-то детям, кроме относящихся к общему образованию, не должно оплачиваться налогоплательщиками, так как это не приносит пользы обществу.

0  0
26.12.2017 11:35
Александр

26.12.2017 11:26
prosto

120 рублей!!!!!!
как вы хотели растить детей, если не можете оплатить 120 рублей в день за ребенка. почему все обязательства должны перекладываться на государство??? помоги государству содержать ваших детей. оплачивать труд воспитателе, питание детям, досуг, улучшать все это в детсадах, возможность привлекать каких-то преподавателей.

26.12.2017 11:26
- гость -
и таких идиотов как вы.
не хотите содержать госструктуры, пусть тогда жулики и зэки ходят по улицам. Пусть в Ваш дом ломятся и грабят.... и т.д. и т.д. очень многого вы не видите и не хотите замечать, сколько для нас делает государства. всем халява нужна...

0  0
26.12.2017 11:39
- гость -


26.12.2017 11:35
Александр


а зеков не надо содержать за счет государства. пусть их родня содержит или жрут на то, что сумели заработать.
не может, значит он уходит в расход

0  0
26.12.2017 11:41
Александр

26.12.2017 11:39
- гость -

это смешно конечно... то что вы пишете.. но кстати, как вариант, почему бы их всех не трудоустроить.. и все таки, содержать придется. Это ваше желание их изолировать от себя..

0  0
26.12.2017 11:49
- гость -

Если бы деньги не разворовывали, их бы хватало на всех.

0  0
26.12.2017 11:53
- гость -

2300 это максимум хватит на 2дня в садике, остальное из кошелька левых людей.

0  0
26.12.2017 11:54
- гость -

Россия в 2016-2017 годах списала долги четырем странам — Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии — почти на 1,4 миллиарда долларов (около 80 миллиардов рублей). При этом собственный еще не закрытый общий внешний долг страны за 2017 год вырос на 23,3 миллиарда долларов (4,5 процента) и по состоянию на 1 октября составил 537,5 миллиарда долларов. «Лента.ру» подсчитала, сколько школ и Крымских мостов можно было построить на прощенные средства и сколько это в килограммах.

0  0
26.12.2017 11:56
- гость -

Фантастические цены трёх разовое питание, койка, помещение для игр, няни, уборка, занятие играми, обучение репетиторами, и все за 90 рублей.

0  0
26.12.2017 11:56
- гость -

Повышение минимальных требований для выхода на пенсию позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030-му и на 6% — к 2050 году. Это сделает бюджет ПФР более сбалансированным, говорится в расчетах РАНХиГС. Эксперты академии предлагают увеличить необходимый стаж работы с 7 до 30 лет, а количество пенсионных баллов — с 11,4 до 70. По мнению экспертов и участников рынка, для того, чтобы уравновесить систему, этого недостаточно: нужно повышать пенсионный возраст и сокращать уровень теневого сектора экономики.

0  0
26.12.2017 11:57
- гость -

А что продукты в Барнауле в 2.5 раза дороже чем в Суетке?

0  0
26.12.2017 11:58
- гость -

После таких цен грех требовать чтото от садика.

0  0
26.12.2017 12:00
- гость -

Старики должны пахать до смерти чтобы молодые плодились

0  0
26.12.2017 12:21
- гость -

Конституция гарантирует бесплатность дошколького образования. Все остальное от лукавого

0  0
26.12.2017 12:21
- гость -

Родительская плата идет только на питание

0  0
26.12.2017 12:28
- гость -

Ну вот ребёнок может есть в месяц на 2тысячи три раза, значит и взрослый может, а то жалуемся что пенсии зп не хватает.

0  0
26.12.2017 12:39
Vanadiy2014


"Конституция гарантирует бесплатность дошколького образования. Все остальное от лукавого"

ЖКХ и образовательная часть (работа воспитателей) пусть остаётся бесплатной. А работа поваров, нянек и т.д. к образованию не имеет никакого отношения.

"Родительская плата идет только на питание". Не на питание, а только на продукты.
А питание, доля продуктов в стоимости которого максимум половина, как раз за счёт налогоплательщиков. Приготовление пищи, разнос и уборка после трапезы, мытьё посуды, подтирание с щёк каши - это полноценный общепит.

0  0
26.12.2017 12:50
- гость -

Ванадий, а продукты в Суете дешевле?

0  0
26.12.2017 12:50
689

Воспитательную работу необходимо провести с губернатором и его халдеями. В детском саду .,. школе., в поликлинике все должно быть бесплатно, так как с моей зарплаты е ..е государство удерживает 43 %.,не считая различных налогов,поборов (27%).

0  0
26.12.2017 12:55
- гость -

При чем общедоступное бесплатное дошкольное образование. На строительство АЭС для Турции деньги у государства есть, а на детей почему то нет. У страны какие то странные приоритеты.

0  0
26.12.2017 12:56
Vanadiy2014

26.12.2017 12:50
Я даже не знаю где эта Суета. Но я знаю, что такое общепит. Пусть кто-нибудь попробуют весь месяц, 5 дней в неделю, 3-4 раза в день питаться заведениях общепита. Там, где ему сготовят, уберут после него со стола и под столом, с лица и рубашки. Сколько у него выйдет? Тысяч восемь, хоть и продукты будут на 2-3 тысячи. Значит садик должен обходиться тысяч в 10 в месяц - общепит и прочие услуги, не относящиеся к общеобразовательным.

0  0
26.12.2017 13:00
AlexAV82

"Родительская плата идет только на питание". Не на питание, а только на продукты.
А питание, доля продуктов в стоимости которого максимум половина, как раз за счёт налогоплательщиков. Приготовление пищи, разнос и уборка после трапезы, мытьё посуды, подтирание с щёк каши - это полноценный общепит.

Не уже ли вы не понимаете, что сколько бы не платили родители, 50,120 или 500р в день, детей будут кормить одинаково! Рацион утвержден, менять его не собираются, как и не собираются менять поставщиков продуктов. То что балоболят про более качественные продукты наглая лож. Увеличение родительской платы все во лишь уменьшение нагрузки на бюджет, за счет родителей. И это на фоне президентских заявлений про поддержку семей. Видно дошло до наших тугодумов что рановато дернулись, надо было после выборов.

П.С. Хочешь сделать человеку хорошо - сделай ему плохо, а потом как было.

0  0
26.12.2017 13:05
мама дошкольника

Да не вопрос, заплатим. Было бы за что! Напомним, плата изменилась с 1 декабря. При этом в меню ничего не поменялось! Кроме того, на декабрь продукты были закуплены заранее, до повышения. Куда делись мои 650 р.???? Я хочу получать качественные услуги для ребенка, а не пустое повышение. Все руководители отчитываются, что инфляция не больше 4% в 2017, ну пускай в 2016 7%. Это официальные цифры. Так с какого перепуга повышение на 40%??? Ну повышайте на 11%. Официальная информация о том что продукты в АК подешевели. Почему мы платим больше? Собирают заранее? Да мне дешевле с собой ребенку давать завтрак, обед и ужин. Т.к. садовское все-равно не ест. Оплачивая 2300 в месяц, я наивная, полагаю, что ребенок сыт и доволен. А приходя домой ребенок требует двойную порцию ужина. Потому что кроме хлеба с чаем есть ничего не возможно!

0  0
26.12.2017 13:08
гость

26.12.2017 12:56
Vanadiy2014
26.12.2017 12:50
Я даже не знаю где эта Суета. Но я знаю, что такое общепит. Пусть кто-нибудь попробуют весь месяц, 5 дней в неделю, 3-4 раза в день питаться заведениях общепита. Там, где ему сготовят, уберут после него со стола и под столом, с лица и рубашки. Сколько у него выйдет? Тысяч восемь, хоть и продукты будут на 2-3 тысячи. Значит садик должен обходиться тысяч в 10 в месяц - общепит и прочие услуги, не относящиеся к общеобразовательным.



А вы пробовали есть то, что в ДОУ называют едой???? Это не есть, ни нюхать, ни смотреть на ЭТО невозможно.

0  0
26.12.2017 13:11
Vanadiy2014

" Оплачивая 2300 в месяц, я наивная, полагаю, что ребенок сыт и доволен. "
Это действительно наивно. Предлагаю попробовать на себе питаться на 2300 в месяц и прочувствовать сытость и удовлетворение.

0  0
26.12.2017 13:13
Vanadiy2014

26.12.2017 13:08
гость

А вы пробовали есть то, что в ДОУ называют едой???? Это не есть, ни нюхать, ни смотреть на ЭТО невозможно.


Если вы пойдёте в кафе и закажете обед за 28.70, то это будет то, что не есть, ни нюхать, и на что смотреть невозможно. Хочется качества - надо быть готовым за него платить.

0  0
26.12.2017 13:17
- гость -

Убыль населения в России ускорилась в 50 раз.
По итогам 2017 года ожидается сокращение населения страны на 100 тысяч человек.

Данные за девять месяцев 2017 года еще более удручающие. За это время в РФ родилось на 163,6 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период 2016-го. При этом естественная убыль населения (разница между числом умерших и родившихся) за январь—сентябрь текущего года составила 106176 человек. Для сравнения: в 2016 году за такой же отрезок времени статистика показывала прирост населения в 18143 человека. Таким образом, нужно говорить о том, что всего за год в России произошел настоящий демографический обвал.

Причем важно то, что случился он на фоне сокращения смертности в России. Если верить официальной статистике, за девять месяцев 2017 года в стране умерло на 39 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Таким образом, удручающие цифры убыли населения получились исключительно за счет стремительного снижения рождаемости.

0  0
26.12.2017 13:19
AlexAV82

Если вы пойдёте в кафе и закажете обед за 28.70, то это будет то, что не есть, ни нюхать, и на что смотреть невозможно. Хочется качества - надо быть готовым за него платить

Вы продолжаете гнуть свою линию, качество не изменится! От слова совсем! Кормят плохо, плату поднимут, кормить будут темже! Вот что возмущает родителей. У меня двое детей и вкурсе темы уже 10 лет. Поднимали и не раз уже, ни чего не меняется! Пусть предоставят новый рацион с обоснованием стоимости, я готов платить и 3тр если будет за что

0  0
26.12.2017 13:20
гость

26.12.2017 13:13
Vanadiy2014
26.12.2017 13:08
гость

А вы пробовали есть то, что в ДОУ называют едой???? Это не есть, ни нюхать, ни смотреть на ЭТО невозможно.


Если вы пойдёте в кафе и закажете обед за 28.70, то это будет то, что не есть, ни нюхать, и на что смотреть невозможно. Хочется качества - надо быть готовым за него платить.



так заплатили уже с 1 декабря. И??? Где хоть что-то???Как кормили перловкой и селедкой с капустой да свеклой, так и кормят. Ни чего не изменилось.

0  0
26.12.2017 13:22
Vanadiy2014

AlexAV82, качество может изменится, а может и нет. Если банальные услуги в детских садах будет оказывать государство, то результат может быть любым. А если передать это дело частнику, то количество и качество 100% гарантировано.

0  0
26.12.2017 13:24
- гость -

26.12.2017 13:22
Vanadiy2014

Сильно не факт. Кто контролировать будет?

0  0
26.12.2017 13:25
Vanadiy2014

26.12.2017 13:20

"так заплатили уже с 1 декабря. И??? Где хоть что-то???Как кормили перловкой и селедкой с капустой да свеклой, так и кормят. Ни чего не изменилось"

Сколько заплатили? Комплексный обед, вкусно и сытно, по городу стоит плюс-минус 150 рублей. Будет услуги общепита в ДОУ оказывать частники, по коммерческим ценам, на конкурентной основе, будет то, что захотят для своих детей родители.

0  0
26.12.2017 13:26
- гость -

Это хорошо нас и так 140млн голодных ртов, даже это количество не можем прокормить, а 2тыс для ребёнка родителями считается сверх обжорством, и требуют сократить ещё в 5раз. Ведь дома есть ещё голодные родители которые укладываются на себя в 500руб.

1  0
26.12.2017 13:26
Vanadiy2014

26.12.2017 13:24
"Сильно не факт. Кто контролировать будет?"

Те, же кто регулирует общепит за пределами ДОУ. В первую очередь спрос и предложение, потребитель голосует рублём. А во вторую очередь - государство через свои механизмы.

0  0
26.12.2017 13:27
- гость -

26.12.2017 11:26
prosto
возникают вопросы:
1. Если нет возможности оплачивать детский сад для двоих детей, зачем рожали третьего?
2. Если мама сидит в декретном, то может и старших забрать из д/сада и съэкономить деньги?

1  0
26.12.2017 13:29
AlexAV82

AlexAV82, качество может изменится, а может и нет. Если банальные услуги в детских садах будет оказывать государство, то результат может быть любым. А если передать это дело частнику, то количество и качество 100% гарантировано.

Организация питания в детском дошкольном учреждении регулируется с помощью норм, которые закреплены в Постановлении Главного санитарного врача РФ № 26 от 15.03.2013 года «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Документ с 13 года, он полностью регламентирует, чем кормят детей. Его менять не собираются, а следовательно все будет так же, только родители платить будут больше

0  0
26.12.2017 13:30
- гость -

Нормальное питание обед 150руб скромно, завтрак 100р ужин 100р 350руб в день на 25дней 9000рублей, вот только тогда можно открывать свой рот и требовать качества.

1  0
26.12.2017 13:32
- гость -

Народ, вы чего с троллятиной бездетной спорите? Послали его в пешее эротическое и все.

0  0
26.12.2017 13:36
- гость -

Какая религия не позволяет родителям скидываться дополнительно на питание если не устраивает практически бесплатное?

1  0
26.12.2017 13:39
Vanadiy2014

AlexAV82

Если кормят детей, нарушая гос.стандарты, то с этим надо бороться. А если их не нарушают и кормят тем и в том количестве, что положено согласно возрасту, то какие проблемы? Это дело разработано медиками и другими специалистами, полезное как правило не особо вкусно. Ребёнок предпочтёт вредную картошку-фри под кетчупом вместо овощей и каши, но нечего рано гробить здоровье, ещё успеет.

0  0
26.12.2017 13:41
- гость -

У меня у самого двое, зп очень скромная, так я был очень рад и благодарен садику за такую помощь, за копейки, и на кормят и спать уложат и погуляют. А тут вечно не довольные.

1  0
26.12.2017 13:42
AlexAV82

Нормальное питание обед 150руб скромно, завтрак 100р ужин 100р 350руб в день на 25дней 9000рублей, вот только тогда можно открывать свой рот и требовать качества.

Вы путаете теплое с мягким, родители оплачивают только стоимость продуктов, а не стоимость готового блюда! Если вы в столовке или кафешке заказываете обед за 150р, то в нем продуктов максимум на 50-60р! И вы взрослый человек! Ваши порции в 3 раза больше, порции ребенка. Задумайтесь над этим, прежде чем цыфры из головы придумывать

0  0
26.12.2017 13:51
- гость -

Почему стоимость продуктов в разных муниципалитетах отличается в разы?

0  0
26.12.2017 13:53
- гость -

http://my-files.ru/Get/l34dtd/nb.jpg/thumb400.jpg

0  0
26.12.2017 13:53
- гость -

Хорошо уговорили, только ребёнок ест не меньше, на этом и договоримся ребёнку достаточно 2тыщи взрослому 3тыщи на полноценное питание в месяц. И чтобы больше не ныли что у нас маленькие зарплаты и пенсии ни на что не хватает. Можно жить шикарно))

0  0
26.12.2017 13:59
- гость -

То есть если ребёнку давать с собой в контейнере еду, то деньги платить не надо будет?

0  0
26.12.2017 14:01
- гость -

26.12.2017 13:59
- гость -
Приноси еду из дома в деткий сад нельзя ни в коем случае!!!

0  0
26.12.2017 14:04
- гость -

Поэтому родители правы надо жаловаться в прокуратуру, ребёнку в день даете 30*3 рублей на трёх разовое питание. Поэтому если на обед небыло стейка из свежей баранины, а на ужин свежевыжатого сока и фруктов весь день, это явный признак что заведующая прикарманивает ваши денежки.

1  0
26.12.2017 14:05
- гость -

Хорошо, что при свободной, рыночной экономики в России ручное управление никто не отменял. Цены стоять, ать, два!!!. И мамы и папы охотно верят в справедливость и законность.

0  0
26.12.2017 14:07
- гость -

Ыыы)))

0  0
26.12.2017 14:13
- гость -

однажды наблюдал ситуацию: в городскую стоматологию пришла женщина с ПОЛНЫМ пакетом сливочного МАСЛА. Врач брать отказался. Женщина ему говорит "Я в детсадике работаю. БЕРИТЕ! Я себе ещё принесу". А они про качество питания рассуждают....

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