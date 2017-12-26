Компания "РЖД-Здоровье" приняла решение о строительстве санатория в Белокурихе, сообщает сайт правительства Алтайского края.
Отметим, что накануне в Москве состоялось заседание Совета директоров компании "РЖД-Здоровье". Там обсуждали этот вопрос. Презентацию возможностей Белокурихи представил губернатор региона Александр Карлин.
По итогам заседания Совет директоров акционерного общества "РЖД-Здоровье" принял положительное решение о строительстве санатория. Проектирование начнется в начале следующего года.
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