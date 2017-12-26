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Уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму около 150 миллионов рублей возбуждено в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе МВД России.
Как отметила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, противоправное деяние было выявлено полицейскими совместно с Сибирским таможенным управлением и УФСБ России по Алтайскому краю.
В данный момент правоохранители установили, что бизнесвумен из Барнаула в период с ноября 2014 по июль 2015 года по фиктивным международным контрактам, заключенным с партнерами в Таджикистане и Узбекистане, организовала незаконное перемещение через границу РФ и таможенную границу Таможенного союза свыше 27 тысяч кубометров российского леса.
Известно, что лес вывозили железной дорогой. Стоимость незаконно перемещенного ресурса составляет примерно 150 миллионов рублей.
В данный момент в отношении 40-летней местной жительницы — руководителя ООО — возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Без леса останутся песок и глина. Что на них вырастишь?
Хватит вырубать лес!
она тоже пельмени лепить собиралась