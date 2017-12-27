Экономика России к 2032 году из-за низких цен на нефть упадет в мировом рейтинге с 11-го на 17-е место, уступив Турции, Испании и другим странам, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на прогноз, представленный экспертами британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) в докладе World Economic League Table.
"Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, которая в 2017 году была в два раза меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше", — говорится в докладе CEBR.
Отмечается, что к этому времени лидером в рейтинге крупнейших экономик мира станет Китай. США утратят первое место в 2030 году, а третье место займет Индия, вытеснив Японию на четвертую позицию.
Пятое место в рейтинге займет Германия, Бразилия — шестое, Великобритания — седьмое, Южная Корея — восьмое (с 12-го в 2017 году), девятое место достанется Франции. Закроет топ-10 крупнейших экономик мира Индонезия, которая поднимется на 10-е место с 16-го.
Опасения, возникшие после избрания на пост президента США Дональда Трампа, пока не оправдались, его налоговая политика дает надежду на ускорение экономического роста, полагают в CERB.
Доля Европы в глобальной экономике сократится до 14%, уменьшившись по сравнению с 2000 годом вдвое.
Комментарии
В этом ничего удивительного нет. Мы пока можем делать вагоны, ракеты(еще советского производства), а все остальное начиная от кухонной утвари-заграничное. Как сказал Карен Шахназаров- Даже бельевые вешалки и трусы все китайское. А все от того, что правят нами бездарные, не государственные, а обыкновенные Воры и Жулики.
Так и на прошедшие годы были люди которые предсказывали цены на нефть 20 баксов. А были и такие что предсказывали развал Сшп. И ЧТО?
"Страна превратилась из в общем разрушенной совершенно и, прямо скажем, бесперспективной территории действительно в сильное государство суверенное, вызывающее уважение во всем мире", — говорит народный артист России, режиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
vesti.ru/m/doc.html?id=2970575
Я тоже такие прогнозы могу делать. Поди вспомни, что двадцать лет тому назад говорил.
из статьи получается, что секрет подъема экономики прост:
1. высокая работоспособность, трудолюбие нации
2. низкопробный спрос остальных на продукцию тружеников
то есть, одни работают день и ночь чтобы другие приобрели их товар, лишь бы было дешево. Ура Китаю, товарищи!!!
Странный прогноз. ВВП Республики Корея УЖЕ как минимум с 2015 превосходит ВВП РФ. Или они по ППС-у считают?
27.12.2017 10:11
- гость -
из статьи получается, что секрет подъема экономики прост:
1. высокая работоспособность, трудолюбие нации
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Внезапно, правда?
2. низкопробный спрос остальных на продукцию тружеников
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Слово "низкопробный" тут лишнее. Достаточно обычного спроса.