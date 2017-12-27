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Мобильное меню: приложения с рецептами для новогоднего стола

, ИА "Амител"
Поиск рецептов необычных и интересных праздничных блюд может быть быстрым и удобным

Совсем скоро наступит Новый год, и хочется, чтобы на праздничном столе появились незаурядные и оригинальные блюда. Можно экспериментировать и приготовить что-то новое и нетривиальное. Удивить родных и близких людей несложно. Сегодня возможно просто установить на мобильный телефон кулинарные приложения и руководствоваться интересными рецептами не только в праздники, но и в будни.

"Праздничный стол. Рецепты"

Это приложение содержит множество рецептов оригинальных блюд, в том числе из любого вида мяса – говядины, телятины, утки, курицы и т.д. Основное блюдо для новогоднего стола-2018 по одному из рецептов приложения будет настоящим шедевром, и это оценят все гости и близкие. Список ингредиентов и пошаговая инструкция приготовления блюд прилагаются.

"Рецепты с фото "Готовят все!"

Удобное мобильное приложение включает более трех тысяч оригинальных праздничных рецептов. Здесь найдете пошаговую инструкцию, иллюстрированную профессиональными фотографиями, и расчет необходимых продуктов для определенного количества персон. Перепела в беконе с картофельными оладьями, сырные эклеры, карамельный пудинг и многие другие вкусные блюда можно приготовить, руководствуясь рецептами этого приложения. Причем многие из них не требуют наличия экзотических продуктов, которые непросто найти в любом магазине. Каждый из предложенных рецептов имеет три раздела: "Инфо" (время приготовления, расчет по числу персон, количество калорий в готовом блюде и т.д.), "Ингредиенты" (список продуктов и их дозировка), "Шаги" (фотоинструкция процесса приготовления). В праздничном меню, помимо множества интересных рецептов, уделено внимание карвингу – искусству оригинального оформления стола и нарезки продуктов. Кажется, что на самом деле приготовить самостоятельно такую красоту несложно, по крайней мере, стоит попробовать!

"Лучшие рецепты мира"

Это приложение представляет собой внушительную подборку из 6,5 тысяч блюд на все случаи жизни. Подробное описание процесса приготовления блюд, точный расчет дозировки продуктов помогут справиться с созданием любого шедевра даже начинающему кулинару. Приложение отличается от прочих, в частности, тем, что пока "листаешь" рецепты, есть возможность ставить галочки в понравившихся предложениях напротив тех продуктов, которые нужно купить для приготовления, и они появляются в списке на главной странице. Кстати, где найти и приобрести продукты со скидками, можно посмотреть в обзоре от "МТС. Медиа".

В дальнейшем список продуктов можно отправить СМС-сообщением или на электронную почту. Также информацию можно распечатать или сохранить. Интересно в этом приложении и то, что отдельное внимание уделено новогоднему столу. В разделе "Интересности" можно многое узнать о красивой оригинальной сервировке, праздничном оформлении блюд и многом другом. И самое главное: приложение может работать без интернет-подключения, достаточно лишь загрузить базу рецептов.

"Рецепты телеканала "Еда"

Это приложение от телеканала, специализирующегося на приготовлении еды. Содержит пошаговые инструкции приготовления и фото блюд. Томатный суп с морепродуктами, суп Том Ям, кукурузный крем-суп с индейкой и многое другое можно приготовить, руководствуясь этим кулинарным путеводителем. Поиск рецептов осуществляется по типу блюд, ингредиентам и поварам. Множество рецептов от известных гуру кулинарии собрано в одном месте. Здесь также возможно составить список продуктов для дальнейшей покупки в магазине.

"Кухонный калькулятор FREE"

Хороший помощник для кулинара, в том числе начинающего. "Кухонный калькулятор" поможет посчитать продукты, а также конвертировать их дозировку из "ложек" в "стаканы" и т.д. Пересчитать можно крупы, специи, орехи и многое другое.

"ВКонтакте. "Едим дома. Рецепты на Новый 2018"

Отсутствует навязчивая реклама в приложении, и это уже не может не радовать. Необычная подборка оригинальных и вкусных праздничных блюд, которые хочется приготовить как можно скорее.

"Одноклассники. "Праздничные рецепты. Скоро Новый год!"

Отличная группа, содержащая массу хороших рецептов и идей для новогоднего стола. Невероятные закуски, сладости, незаурядные салаты, первые и вторые блюда – каждый наверняка найдет для себя здесь что-то новое и необычное. Вы пробовали "Сельдь под "шубой" в форме роллов? Теперь это можно приготовить на собственной кухне, руководствуясь несложной инструкцией по приготовлению.

Надеемся, что эти и многие другие праздничные приложения помогут создать очень красивый стол с новыми, полезными и небанальными блюдами. Встречайте Новый год вкусно!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2017 11:57
- гость -

Мммм... "вкусные" картинки какие)) скоро НГ,ура!)

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27.12.2017 13:37
Мари

картинки в большинстве со стоков, рецепты к ним пишут гуру омлетов.

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