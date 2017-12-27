Фото: blamper.ru, cdu.ru
Рост цен на топливо регистрируется в Алтайском крае уже пять недель подряд – такие данные приводит центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса в отчете с 17 по 24 декабря.
Как следует из еженедельного обзора ЦДУ ТЭК, средняя стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 в крае в указанный период не увеличилась, хотя до этого в течение месяца цены в регионе росли. Однако на 18 копеек в крае подорожало зимнее дизельное топливо.
В целом по стране ситуация с 17 по 24 декабря на АЗС ВИНК выглядела так: "Стоимость АИ-92 увеличилась на +0,31% (+0,12 руб./литр), до 38,44 руб./литр, АИ-95 — на +0,29% (+0,12 руб./литр), до 41,11 руб./литр, дизельное топливо зимнее подорожало на +0,52% (+0,21 руб./литр), до 40,92 руб./литр, дизтопливо летнее — на +0,83% (+0,32 руб./литр), до 38,73 руб./литр".
Средние цены на автобензин АИ-92 повысились в восьми округах. В Сибирском федеральном округе повышение цен в сети АЗС одной из ВИНК одновременно в шести субъектах вызвало прирост в среднем на +0,08 руб./литр, до 37,07 руб./литр.
Цены на автобензин АИ-95 в СФО приросли в среднем на +0,08 руб./литр, до 39,14 руб./литр.
"На дизельное топливо зимнее средние цены повысились в восьми округах. В Сибирском ФО повышение цен во всех субъектах с максимальным удорожанием топлива в Республике Тыва обусловило резкое увеличение средней цены на +0,45 руб./литр, до 41,21 руб./литр", — добавляют в центральном диспетчерском управлении ТЭК.
Как ранее неоднократно сообщал портал Amic.ru, зафиксированный на Алтае рост цен на ГСМ может иметь весьма заметные последствия. Ввиду тенденции на удорожание топлива перевозчики, работающие в Барнауле, заявили о намерении обратиться в городскую администрацию с просьбой увеличить стоимость проезда в городских автобусах и маршрутках.
Одновременно с этим отметим, что в Алтайском крае цены на бензин остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.
Комментарии
Томская область молодцы цены самые демократичные.
Томская область молодцы цены самые демократичные.
Ждем выборов, после чего все моратории на рост цен и тарифов отменятся.
Ждем выборов, после чего все моратории на рост цен и тарифов отменятся.
И сбудется прогноз 92 бенз 51 руб/литр.
Как следует из еженедельного обзора ЦДУ ТЭК, средняя стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 в крае в указанный период не увеличилась
Сегодня 92 уже 36,90. Как не увеличилась то?
Сглазили !!!
Пускай 92-й хоть 51руб/литр, все равно за Пу голосовать пойду.
Странные вы люди? Совершенно не разбираетесь в экономике. Растут цены на нефть, соответственно растут цены на бензин и дизельное топливо. Это знает любой современный российский школьник.
100 рублей за литр и наконец то пробки исчезнут!!!! УРА!!!!