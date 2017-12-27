Фото: bump.ru
Дом главы "Роснано" Анатолия Чубайса обокрали на сумму более 70 миллионов рублей — преступление было совершено еще летом этого года, сообщает URA.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Издание отмечает, что, согласно одной из версий, в жилище Чубайса "поработали" разъяренные строители. Также со ссылкой на следствие сообщается, что организатором преступления мог выступить член партии ПАРНАС Муса Садаев — якобы выяснилось, что именно он связан с компанией, занимавшейся строительством дома Чубайса в подмосковном Переделкине.
"По завершении работ чиновник заплатил строителям меньше оговоренной суммы, после чего Садаев порекомендовал рабочим забрать в качестве компенсации телевизоры и оборудование для "умного дома", — пишет издание.
Rambler.ru уточняет, что количество украденных телевизоров составило 13 штук.
Также отмечается, что в беседе со следователями стоимость самого дома Чубайс оценил в 40 миллионов долларов.
Комментарии
А строители то, что думали прежде чем на Чубайса начинали работать? Неужели думали что он их не кинет? С таких людей предоплату надо брать 100%.
Что поделаешь. Чубайса крышует не кто иной, как сам Путин. Хоромы за 40 лямов баксов, за Ваши ваучеры и болтавню этих двух рыжих братьев-Уродов поносящих СССР. Все эти нелюди, смеются в тихую в тряпочку и делают свои меркантильные делишки.
27.12.2017 09:20
Сталинский Сокол
Зачем вы СССР за палку колбасы продали?
Зачем вы СССР за палку колбасы продали?
американской
Все, все что нажито непосильным трудом.
Аплодисменты!! Хоть кто то попытался вернуть награбленное, так с маленького глядишь по всей стране начнется. Вот уж никогда не думал, что доживу до такого когда впервые в жизни захочется пожать руку вору!
13 телевизоров!
Зачем столько?
27.12.2017 10:02
- гость -
Так каналов то ещё больше, как их смотреть?
Чубайс умело продал 13 теликов ч/з страховку