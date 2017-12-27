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Новости

Неизвестные ночью спилили елки у Мемориала Славы в Барнауле

, ИА "Амител"
Деревья в этом месте были высажены в октябре

Фото: barnaul.org

Неизвестные в ночь на среду, 27 декабря, похитили семь елочек, которые росли у Мемориала Славы в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Напомним, молодые деревья здесь были высажены в октябре этого года по проекту реновации зеленых насаждений в рамках краевых субсидий. Здесь сформировали  и обновили  зеленую  изгородь по периметру и внутри комплекса, вдоль аллей.

Между тем это не первый случай воровства молодых деревьев. Подобный инцидент произошел 11 октября, тогда было похищено 22 саженца. 

Живая изгородь будет восстановлена весной следующего года.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.12.2017 10:09
- гость -

Мда....И им ещё стимулируют рождаемость.

0  0
27.12.2017 10:10
Митенька ржевский

А мы-о ещё удивляемся, а нафига вообще нужна эта полиция? Воров не находят НИКОГДА. И это- в очень оживлённом месте в городе. Это поганое государство соврешенно не защищает ни граждан, ни их собственность, ни даже свою собственность...

0  0
27.12.2017 10:13
- гость -

Транспортная милипиция напротив

0  0
27.12.2017 10:16
- гость -

Всё начинается в либеральных СМИ:и 28-ми героев панфиловцев не было как таковых и Зоя Космодемьянская не то что о ней говорили раньше...

0  0
27.12.2017 10:27
гость

Там камер что ли нет? Кому они понадобились такие маленькие, совсем народ одурнел от синьки.

0  0
27.12.2017 10:31
Кот.Без сапог.

Да пэпсы скорее всего привокзальные. Как раз наряд - 3 человека.

0  0
27.12.2017 11:06
- гость -

Хорошие елочки были. Вот когда "прямая линия" с главным полицейским города будет, надо обязательно у него спросить почему перед новым годом эти елочки не охранялись. Любому барану понятно, что их попытаются украсть.

0  0
27.12.2017 11:09
Гость

Сволота, одним словом

0  0
27.12.2017 11:11
Гость

Меланья тоже дерево у Белого дома спилила, и ничего.

0  0
27.12.2017 11:26
- гость -

охранять полицией елочки вместо обеспечения общественного порядка - это пять

0  0
27.12.2017 11:28
- гость -

но вообще конечно странно не найти тех, кто украл елки еще в прошлый раз (наверное. те же самые забавляются)
в то время, когда везде камеры - и нам машинах, и на зданиях
а елка это такая приметная штука, ее в карман не положишь

0  0
27.12.2017 11:30
- гость -

это меланья трамп

0  0
27.12.2017 11:30
- гость -

Ну что за выродки то?

0  0
27.12.2017 11:45
- гость -

охранять полицией елочки вместо обеспечения общественного порядка - это пять
-----------------

То есть по вашему кража или грабёж не является нарушением общественного порядка?

0  0
27.12.2017 11:56
- гость -

Позорная полиция((((

0  0
27.12.2017 11:56
- гость -

Позорная полиция((((

0  0
27.12.2017 12:02
Гость

Кара Бессмертного полка опустится на головы этих вандалов.

0  0
27.12.2017 12:10
- гость -

Народец опа скуделся совсем

0  0
27.12.2017 12:39
ДИЛДО

По-любому сторонники Начального, чтоб показать до чего Путин страну довел

0  0
27.12.2017 12:55
летёха

Зря в прошлый раз доверили расследовать происшествие девочке-подростку, ничего она не расследовала, и преступники почувствовали свою безнаказанность

0  0
27.12.2017 13:35
- гость -

Странные фото, заметили выкопанные якобы "вандалами" ёлочки вечером в темноте и сфотографировали?
т.е. тут же выкопали, тут же сфотографировали, или только тёмным вечером происходит обход посаженых ёлочек?

Провокация, чтобы не садить деревья в городе, типа Вам садишь, а Вы выкапываете...

Смысл их выкапывать сейчас, пересаживать в мёрзлую землю на своём участке, где они 100% не приживутся.

0  0
27.12.2017 13:51
qwerty

Очевидное решение проблемы - нам нужна ПОЛИЦИЯ. Готов скинуться деньгами. Хотя бы одного полицейского мы ведь можем себе позволить. Ну или дружинника. Чтобы следил за порядком в центре столицы края. Конечно, можно написать путину, чтобы он местных дармоедов в погонах напряг, но это долго и не понятно как.

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