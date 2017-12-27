Фото: barnaul.org
Неизвестные в ночь на среду, 27 декабря, похитили семь елочек, которые росли у Мемориала Славы в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Напомним, молодые деревья здесь были высажены в октябре этого года по проекту реновации зеленых насаждений в рамках краевых субсидий. Здесь сформировали и обновили зеленую изгородь по периметру и внутри комплекса, вдоль аллей.
Между тем это не первый случай воровства молодых деревьев. Подобный инцидент произошел 11 октября, тогда было похищено 22 саженца.
Живая изгородь будет восстановлена весной следующего года.
Комментарии
Мда....И им ещё стимулируют рождаемость.
А мы-о ещё удивляемся, а нафига вообще нужна эта полиция? Воров не находят НИКОГДА. И это- в очень оживлённом месте в городе. Это поганое государство соврешенно не защищает ни граждан, ни их собственность, ни даже свою собственность...
Транспортная милипиция напротив
Всё начинается в либеральных СМИ:и 28-ми героев панфиловцев не было как таковых и Зоя Космодемьянская не то что о ней говорили раньше...
Там камер что ли нет? Кому они понадобились такие маленькие, совсем народ одурнел от синьки.
Да пэпсы скорее всего привокзальные. Как раз наряд - 3 человека.
Хорошие елочки были. Вот когда "прямая линия" с главным полицейским города будет, надо обязательно у него спросить почему перед новым годом эти елочки не охранялись. Любому барану понятно, что их попытаются украсть.
Сволота, одним словом
Меланья тоже дерево у Белого дома спилила, и ничего.
охранять полицией елочки вместо обеспечения общественного порядка - это пять
но вообще конечно странно не найти тех, кто украл елки еще в прошлый раз (наверное. те же самые забавляются)
в то время, когда везде камеры - и нам машинах, и на зданиях
а елка это такая приметная штука, ее в карман не положишь
это меланья трамп
Ну что за выродки то?
охранять полицией елочки вместо обеспечения общественного порядка - это пять
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То есть по вашему кража или грабёж не является нарушением общественного порядка?
Позорная полиция((((
Позорная полиция((((
Кара Бессмертного полка опустится на головы этих вандалов.
Народец опа скуделся совсем
По-любому сторонники Начального, чтоб показать до чего Путин страну довел
Зря в прошлый раз доверили расследовать происшествие девочке-подростку, ничего она не расследовала, и преступники почувствовали свою безнаказанность
Странные фото, заметили выкопанные якобы "вандалами" ёлочки вечером в темноте и сфотографировали?
т.е. тут же выкопали, тут же сфотографировали, или только тёмным вечером происходит обход посаженых ёлочек?
Провокация, чтобы не садить деревья в городе, типа Вам садишь, а Вы выкапываете...
Смысл их выкапывать сейчас, пересаживать в мёрзлую землю на своём участке, где они 100% не приживутся.
Очевидное решение проблемы - нам нужна ПОЛИЦИЯ. Готов скинуться деньгами. Хотя бы одного полицейского мы ведь можем себе позволить. Ну или дружинника. Чтобы следил за порядком в центре столицы края. Конечно, можно написать путину, чтобы он местных дармоедов в погонах напряг, но это долго и не понятно как.