Фото: правительство Алтайского края
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении первому вице-премьеру правительства Алтайского края Сергею Локтеву медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий документ опубликован 26 декабря на портале государственной информации.
Орден присужден Сергею Локтеву с формулировкой "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". До этого политик уже получал медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медали Алтайского края "За заслуги в труде" (2009), "За заслуги перед обществом" (2012).
Справка:
Родился в 1959 году в селе Верхняя Суетка Благовещенского района Алтайского края.
Образование высшее, ученая степень – доктор технических наук.
Трудовую деятельность начал в 1977 году. В 1985 году окончил с отличием Алтайский политехнический институт имени Ивана Ползунова. После окончания института работал по специальности на предприятиях перерабатывающей отрасли. Ведет активную общественную, социальную и благотворительную деятельность. В 2005 году, будучи депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, был приглашен главой администрации края на должность заместителя, в 2006 году стал первым заместителем главы администрации края, c декабря 2007 года — первый заместитель губернатора.
После изменения структуры исполнительной власти в регионе с января 2017 года стал первым вице-премьером правительства края.
Комментарии
аванс?
Чем то Брежневские времена напоминает - сидишь себе в правительстве нифига не делаешь, а тебе ордена, медали... вешают, что следующее? Героя дадут?
Ни не делаешь, а хорошо воруешь. Вот за это в России дают такие высокие награды.Стыдно
Как-же,как-же. Помним-"С пивом по жизни". За это что-ли орден?
Не орден, а медаль ордена "За заслуги перед отечеством" 1 степени,далее идет орден "За заслуги перед Отечеством" 4 степени. Орден рановато пока.
Молодец. Человек сделавший себя сам. Хуже Суетки дыру в крае сложно сыскать. А то, что стал богатым и уважаемым - пример для подражания для многих. Умный, дружит со спортом - только плюс к вышеперечисленным достоинствам.
По ходу,будущий губер вырисовывается(((
27.12.2017 11:44
- гость -
А вот и не угодали. Завидуйте молча.
11:51( Судя по Вашей безграмотности и тому,что потерли- угАдал)))
27.12.2017 11:51
- гость -
Нет, не угадали.
Вот что мне нравится, и край и страна по всем показателям в глубокой заднице, а все управленцы в орденах.
Высший суд решит, кто герой, а кто вор,кто трудился, а кто на чужих спинах выезжал
Поздравляю Сергея Александровича с высокой наградой! Достойнейший человек.
Действительно "честный", "порядочный" человек, ну кто если не он! Ведь все о народе "думает"! Примите "искренние" поздравления!
Просты законы жизни, но непонятны мне.
Укравший мало вор — в тюрьме.
Укравший много — в Думе.
Укравший больше всех — в Кремле!
Россия, ты в своём уме?
Сколько за орден отдал?
Он действительно честный и порядочный человек.
Да друганы они неразлучные! посмотрите в открытом доступе информация о их недвижимости в элитном районе подмосковья. "Дружат домами" (с)
За орден отдал свой пивзавод....и чтобы не трогали....
13:18) Вот тебе- верю!
Куда мы катимся...