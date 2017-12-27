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Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей начинают массовое хождение в Барнауле — в Алтайский край банкноты поступили 25 декабря, сообщает "Катунь 24".
В данный момент в краевой столице активно ведут настройку и адаптацию банкоматов и кассового оборудования для приема новых денежных знаков.
Напомним, на купюрах изображены символы Севастополя и Дальнего Востока. Заместитель управляющего отделением по Алтайскому краю Центробанка России Андрей Антипов, говоря о новых денежных знаках, отмечает: "Эти банкноты намного портативнее, например, тысячных банкнот. Тысячные банкноты — это самые популярные банкноты сейчас в денежном обращении в России, в том числе и в Алтайском крае. Чтобы набрать нужную сумму, например, четыре тысячи рублей, теперь нужно всего две банкноты, поэтому портативность и удобство этой купюры налицо".
В Центробанке подчеркивают, что отказать покупателям в приеме новых денежных знаков в магазинах не могут, поскольку банкноты — законное средство платежа.
В случае нарушения ваших прав следует обращаться в Роспотребнадзор или в Банк России.
Комментарии
круто, ждем! еще зарплату бы дали...
Круто рускоевро
Чтобы набрать нужную сумму, например, четыре тысячи рублей, теперь нужно всего две банкноты, поэтому портативность и удобство этой купюры налицо".
Скоро будет - чтобы набрать сорок тысяч рублей теперь нужно всего две банкноты, по двадцать тысяч рублей.
зачем 2 по 20? одну сорокотысячную
Ладно 2000, но 200 рублей нафига? Только мешаться будут
уже много лет вообще по карточкам везде расчитываюсь, наличку в руках не держу, мимо меня все новшества