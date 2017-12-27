Новый вид мошенничества появился в Алтайском крае. Жители региона, которые хотели приобрести биткоины за реальные деньги, стали жертвами обмана мошенников. Потерпевшие обратились в полицию.
"Эти потерпевшие, как правило, более продвинуты в интернет-сфере, так это назовем. Но у нас и тут мошенников немало. Люди заходят на сомнительные сайты, переводят деньги. Граждане пытаются приобрести криптовалюту, но получается неудачно. После чего они приходят в полицию", — сообщил в ходе пресс-конференции начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгений Прохоров.
Всего в Алтайском крае было зарегистрировано два случая мошенничества с криптовалютой. В одном случае материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей. Во втором случае человека обманули на 400 тысяч рублей.
Биткоин (BTC) – это самая известная в мире криптовалюта, или электронные деньги. Также ее называют виртуальной валютой. Особенность криптовалюты в том, что, как утверждают разработчики, зашифрованную в ней информацию невозможно скопировать, что делает криптовалюту защищенной от мошенничества.
Комментарии
тебя не будут обманывать мошейники если у тебя ничего нет
ни карточек - ни накоплений - ничего
а спонсор моей спокойной жизни - нищета
спасибо ей за это
Ни нельзя скопировать код , а смысла нет этого делать, по сколько реестры с транзакциями есть у каждого держателя криптовалюты и в этом случае каждый из них нужно изменить, а это сделать невозможно.
Желание халявных денег приводит к потерям, поучительно.