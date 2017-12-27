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Ученые просят Путина спасти "умирающую науку"

, ИА "Амител"
Открытое письмо к главе государства с критикой реформы РАН подписали около 400 человек

Фото: ok.ru

Ученые и академики Российской академии наук обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором они критикуют реформу РАН.

Текст обращения к главе государства опубликовал "Коммерсант". В письме подписавшиеся высказывают критику относительно преобразований в Академии и указывают на негативные методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

"Большинство проблем взаимодействия Институтов и ФАНО возникает именно вследствие неадекватного юридического статуса научных институтов и самой Академии. К научным организациям пытаются приложить заведомо для них неприменимые правила обычных бюджетных учреждений, совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей. Научные работники должны "планировать" — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману", — уверены авторы обращения.

Переломить ситуацию, как считают обратившиеся к президенту, можно лишь посредством срочного изменения статуса Российской академии науки и статуса научных институтов с возвращением последних под руководство РАН.

"Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный Президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира", — подчеркивают ученые.

Напомним, Федеральное агентство научных организаций было учреждено в рамках реформы РАН как орган власти, являющийся учредителем и собственником федерального имущества, закрепленного за подведомственными ему организациями Академии наук.

Читайте также: Академикам запретили топтаться на месте: Владимир Путин объяснил главе РАН, почему нельзя откладывать научную реформу

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.12.2017 15:52
- гость -

В стране набирает обороты компания выборов, братская Сирия нуждается в восстановлении, Россия шагает от победы к победе - а эти беспокоят президента какой-то ерундой. Неужели непонятно: не до вас!
Вот и нищие плодятся как тараканы, всю картину величия норовят испортить - не иначе как их госдеп спонсирует.

0  0
27.12.2017 15:53
- гость -

Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману
------------

И что все так работают не жалуются. Вот недавно Рогозин таксу утопил и преподнёс это как открытие.

0  1
27.12.2017 15:54
- гость -

Уважаемые учёные, поймите ,что сейчас нужны полицейские, армия, труженики ФСБ, чтобы воспитывать военный патриотизм, разоблачать шпионов и предателей среди учёных. Эта категория "специалистов" сейчас важнее для президента, т.к. она обеспечивает ему пожизненное кресло президента. Для него важнее физическая насильственная сила, а сила науки и образования представляют угрозу его режиму.

0  1
27.12.2017 15:55
- гость -

Холопы опять челобитную царю....
Прям представляю как подобное пишут Абамке или Меркель.. тому же Олланду - спаси, мол!

0  0
27.12.2017 15:59
- гость -

Что, товарищам акадэмикам не нравятся методы работы "хозяйственников" и"эффективных менеджеров", которых последовательно внедряют во все сферы современной жизни? Ну так вы в свое время в немалой степени и поспособствовали своей "высоколобостью" развалу первого в мире социалистического государства, а теперь на кого можно пенять в мире Мамоны - двум господам одновременно служить, невозможно, кушайте что дают.

0  0
27.12.2017 16:02
- гость -

Вроде ученые, а жалуются тому, кто всё это и устроил!

2  0
27.12.2017 16:02
- гость -

!

0  0
27.12.2017 16:03
- гость -

Ребяты он же Вас уничтожает и Вы ему же прошение подаете, какие Вы после этого ученые и академики?! Пишите Навальному, Грудинину, Собчак - на худой конец Жириновскому и они уже доведут до население кто есть на самом деле этот гражданин...

0  0
27.12.2017 16:04
- гость -

Евреи рассказали начальнику Бухенвальда о том, что условия пребывания ухудшились...
Подполковник обещал подумать и чтонибудь еще, для них, сделать

0  0
27.12.2017 16:06
- гость -

А вот при Иосифе Виссарионовиче Сталине, не смотря на войны и враждебное окружение, страна развивалась, строилась, становилась великой и наука была самой передовой в мире, так же как и образование.

0  0
27.12.2017 16:08
- гость -

Как только реформой чего либо, будь то реформа образования, пенсионная,медицинская, космическая, или РАН, начинает заниматься нынешнее руководство государством, то всё всегда, без исключения, становится только хуже!

0  0
27.12.2017 16:10
- гость -

Наука России нашей сверхдержавы движется вперёд! Спросите об этом таксу , которая побывала в банке с каким - то самогоном. Академиики просто хотят срубить бабла , объегорить наше ВСЁ. Владимвладимирыч , как хорошо , что вы наш президент !

0  0
27.12.2017 16:14
Барик Обамян

Письма пишут. Ха-ахаха-ха! Ну-ну. Новый Брежне-Сталинопутин строит подобие СССР. А это в принципе малоэффективная, трудноуправляемая модель. Получается правда некая пародия, ибо основу - коммунистическую идеологию вырезали. Им Навальному писать надо или Собчак

0  1
27.12.2017 16:16
- гость -

27.12.2017 16:06
- гость -

При Йосе ты бы свой язык поглубже в своих чреслах держал, а не писал тут сейчас.
Рубил бы сейчас ты пайку в тайге или стоял на вышке вертухаем. И писал доносы на соседей.

0  1
27.12.2017 16:17
- гость -

А нужны ли нашему Владимиру Владимировичу новые открытия? Для чего? Производство всё в руинах. Что придумали наши ученые за 17 лет? (Тех кто придумал и свалил из страны, прошу к нашим не причислять) Нужны как раз очковтиратели, для показа по ящику.

0  1
27.12.2017 16:27
- гость -

Хлопец все что живо уничтожает! Начал с Кукол, может т.н. ученым крошку цахеса посмотреть и отозвать прошение...

0  1
27.12.2017 16:36
- гость -

Все дерьмовбросцы отписались анонимно?
ай малацы, 20 гривен наработали!

1  0
27.12.2017 16:37
Сталинский Сокол

Эх Вы Ученые-академики!!! Вот если Вы бы, пришли на любой канал ТВ и просто сказали в камеру: Народ России! Давно пора понять, что Путин это гибель России! Пора гнать его поганой метлой и судить. Пора вернуть Сталинскую Конституцию, а всех этих Воров и Жуликов за решетку. Вот тогда Вас услышат. А сегодня Вам навешают очередную лапшу и все останется по прежнему.

0  0
27.12.2017 16:52
- гость -

Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?

0  0
27.12.2017 16:54
- гость -

Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?

Наличие интернета. бгг

0  0
27.12.2017 17:03
- гость -

Понятно возмущение людей, а вот те кто поддерживает развал науки в стране это тоже люди или боты провластные...

0  0
27.12.2017 17:25
- гость -

Мне кажется что Грудинин на Алтае наберёт больше голосов.

0  0
27.12.2017 17:33
- гость -

Вот никогда такого не было, и вдруг опять:
"Специалисты не могут установить связь с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1, запущенным с космодрома Байконур в ночь на среду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, аппарат прекратил отправлять телеметрию после выхода на орбиту. «После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала»,— пояснил собеседник агентства."

0  0
27.12.2017 17:39
- гость -


27.12.2017 17:25
- гость -

Не наберет, читайте на Банкфаксе - один из замов губера уже дал указание главам муниципалитетов чтобы за дядю вову при 70% явке было 70% голосов...

0  0
27.12.2017 17:40
Сталинский Сокол

27.12.2017 16:52
- гость -
Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?++++ Чудак человек! Ну заявлюсь я на канал ТВ, меня пошлют куда подальше и на этом все. А вот группа академиков-ЭТО СИЛА. И будет тебе известно, что я неоднократно писал письма на имя Путина. Через почту, интернет. И через приемную единой, так называемой путинской россии.

0  0
27.12.2017 18:03
- гость -

27.12.2017 17:40
Сталинский Сокол
я неоднократно писал письма на имя Путина.
---
Очень интересно! И что он ответил?

0  0
27.12.2017 20:02
- гость -

27.12.2017 18:03
- гость -
27.12.2017 17:40
Сталинский Сокол
я неоднократно писал письма на имя Путина.
---
Очень интересно! И что он ответил?

Он ответил: "С новым Годом! Пошел нафик!"

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