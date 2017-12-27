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Новости

"Роскосмос" потерял связь с запущенным спутником "Ангосат"

, ИА "Амител"
Связь со спутником была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей

Фото: pixabay.com

Роскосмос потерял связь со спутником "Ангосат", выведенным на орбиту ракетой-носителем "Зенит-2SБ", стартовавшей с космодрома Байконур 26 декабря. 

Как пишет "Интерфакс", связь была со спутником после отделения от разгонного блока "Фрегат". Но затем информация от него перестала приходить.

Источник ТАСС тоже подтвердил потерю связи со спутником. Он отметил, что специалисты разбираются в ситуации.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.12.2017 17:49
Сколковец

Один кончик военно- полевого кабеля привязываем к ракете, бобину с кабелем привинчиваем на земле-:всё- проблема со связью со спутниками отпадает! Ну или Рогозин с батута пусть допоыгивает и смотрит чё там не так.

0  1
27.12.2017 17:49
- гость -

Не может быть!

0  1
27.12.2017 17:51
- гость -

+ ещё одна железка в океане

0  1
27.12.2017 18:05
- гость -

Солнечные панели китайские поставили, вот и электричества нет.

0  1
27.12.2017 18:32
- гость -

27.12.2017 18:05
- гость -
Что вы такое клевещете!
"КА «Ангосат», созданный ПАО «РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в интересах Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола, предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Республики Ангола, а также всего африканского континента."
Там могут быть только супер-технологичные российские солнечные батареи!

0  1
27.12.2017 18:45
- гость -

было бы интересней, если бы Роскосмос этот спутник не просохатил.

0  1
27.12.2017 18:47
- гость -

Илон Маск шарлатан и проходимец!

0  0
27.12.2017 18:49
- гость -

Не освящен был!

0  1
27.12.2017 18:51
- гость -

Эх нагрел Вова Ангольских братьев А те чем думали? Заказать спутник в ПАО «РКК «Энергия» это надо совсем головой не подумать.

0  1
27.12.2017 18:53
- гость -

Роспозоркосмос держит марку.

0  1
27.12.2017 18:59
- гость -

На орбиту вышел? Вышел.
От разгонного блока отделился? Отделился.
Связь была? Была.
Собственно все, запуск успешный. Дальше уже проблемы негров.

1  0
27.12.2017 19:05
- гость -

Зачем этой убогой стране спутник? Ей куда нужнее новая тюрьма и приют для бездомных. Я не про Анголу

0  1
27.12.2017 19:05
- гость -

18:59, такие отмазки не прокатят. Сам спутник "made in RF"

0  1
27.12.2017 19:06
- гость -

не знают что-ли, что твердь небесная над рф уже почти непробиваема

1  1
27.12.2017 19:07
- гость -

Спутник на али у китайцев брали?

0  1
27.12.2017 19:09
- гость -

Вот как Путина опять переизберем президентом, он исправит все косяки предшественника во всех отраслях и специалистов новых воспитает!

0  1
27.12.2017 19:11
- гость -

Зачем этой убогой стране спутник?
---------------

Убогой? А вы с какой страной сравнивайте?

ВВП на душу населения:

Ангола - 7600$
Россия - 8600$
Уругвай - 16000$
Германия- 43000$
США -59000$

1  0
27.12.2017 19:13
- гость -

27.12.2017 18:32
- гость -
---------------------
Вы хоть один мобильный телефон российский знаете? И я не знаю. Если не панели, так передатчик левый китайский, который отказался работать в некомфортных условиях:холодно, жарко, радиация.

0  0
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