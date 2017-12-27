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Путин передал в ЦИК документы для участия в выборах президента

, ИА "Амител"
Пакет документов должен содержать ряд сведений

Фото: img2.ntv.ru

Президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, сообщает РИА "Новости".

Пакет документов должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может лично подать документы в Центризбирком для своего выдвижения кандидатом на пост главы государства.

14 декабря Владимир Путин заявил, что планирует баллотироваться на предстоящих выборах главы государства как самовыдвиженец. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.12.2017 19:42
Пионер

А ЦИК не сам ему собирает?

0  0
27.12.2017 20:41
- гость -

Смотри-ка. Время нашёл , а то весь в делах, в делах, сёдня здесь, завтра там, речи толкает,ночью думы думает о стране, о народе, покушать некогда наверное.

0  0
27.12.2017 20:42
- гость -

Ну всё, можно объявлять итоги выборов!

0  0
27.12.2017 20:44
- гость -

ВВП превратил РФ в самую непривлекательную для проживания страну. Об этом свидетельствует тот факт, что все дети, жены, любовницы депутатов и чиновников лечатся, учатся, отдыхают, живут в странах ЕС и в США. Там их дорогущая недвижимость, деньги. Какие же они патриоты? Что так рвутся к власти? Здесь властвовать, а там жить! За это они пойдут на любой обман, подлог. Загонят на выборы полицейских, военных, депутатов, госслужащих. Учителей заставят давить на родителей, бюджетникам пригрозят сокращением, за немощных стариков проголосуют сами. Результат известен. На следующие 6 лет программа ясна: процветание коррупции, игра в солдатики, дальнейшее уничтожение образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки.

0  0
27.12.2017 21:48
- гость -

Хорошо.

0  0
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