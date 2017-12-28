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Бывший американский лидер Барак Обама по-прежнему возглавляет рейтинг мужчин, которые вызывают у граждан США наибольшее восхищение. Среди женщин лидирует экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, пишет ТАСС со ссылкой на итоги опроса социологической службы Gallup.
В текущем году 17% опрошенных заявили, что Обама для них является ярчайшей личностью. В минувшем году доля придерживающихся такого мнения составляла 22%, а в 2015 - 17%. Всего Обама возглавлял "рейтинг восхищения" 10 раз подряд, начиная с 2008 года, когда он начал свою первую президентскую предвыборную кампанию. При этом рекорд принадлежит 34-му президенту США Дуайту Эйзенхауэру, который побеждал 12 раз в этом опросе, проводимом с 1946 года.
Действующим президентом Дональдом Трампом восхищаются пока 14% американцев, при этом в 2016 году таких было на 1% больше, но в 2015 году им восхищались только 5%. Подчеркивается, что республиканец обошел не только многих американских политиков и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но также Папу Римского Франциска (за него проголосовали лишь 3%).
Своеобразный рекорд установила Хиллари Клинтон. В текущем опросе она побеждала 22 раза, из которых 16 — подряд. Отмечается, что ситуация может измениться. В 2015 году Клинтон лидировала с уровнем поддержки в 13%, а на втором месте располагалась экс-первая леди Мишель Обама (4%). В текущем году разрыв сократился до 9% против 7%. Супруга Трампа Меланья появилась в этом рейтинге только в уходящем году, набрав всего 1%.
Опрос проводился с 4 по 11 декабря во всех штатах. В нем участвовали 1049 человек. Погрешность не превышает 4%.
Комментарии
Почему наши хакеры не вмешались ???
Лидировать должен В.В
У Хилари такие бабки в фонде Клинтон крутятся, достойно восхищения