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Новости

Apple заблокировала iPad одного из пользователей почти на 47 лет

, ИА "Амител"
Мужчина не пользовался устройством несколько лет, из-за чего оно деактивировалось

Фото: reddit.com

Пользователь Reddit под ником BadBurrito78 написал на форуме, что его планшет Apple iPad заблокировали на 47 лет. Об этом пишет РИА "Новости".

Обладатель устройства отметил, что не пользовался планшетом около трех лет. Недавно он решил включить его, но на экране появилась надпись, что девайс деактивирован. Пользователя попросили включить iPad через 24 735 744 минуты (около 47 лет).

Выяснилось, что устройство в связи с долгим простоем сбросило все настройки и вернулось к дате, которая стояла по умолчанию — 1 января 1970 года. После включения планшет сверил время и выдал ошибку.

Агентство не сообщает, что делать BadBurrito78 с проблемой, но в комментариях ему предложили попробовать изменить дату на устройстве, подключив его к компьютеру.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2017 09:37
Истина

Вооот... покупайте, лохи, дорогие и глючные огрызочные устройства...

0  0
28.12.2017 10:00
- гость -

сам ты лох, подключение к компу вернет к жизни устройство за несколько минут

0  0
28.12.2017 10:34
- гость -

Вооот... покупайте, лохи, дорогие и глючные огрызочные устройства. -а ты сиди дальше на самом завирусованом андроиде

0  0
28.12.2017 10:36
Митенька ржевский

Скажите, а нифига в устройстве предусмотрена сама возможность установки системных времени и даты, нааааамного "ранешнее" даты фактического выпуска устройства? Они что, с прицелом на путешественников во времени создавались?

0  0
28.12.2017 11:11
Истина

А покажите куда в айфон вторую симку запихать?
SD карточку?

Лохи - это люди с которых поимели в 5 раз больше денег чем стоит устройство!

0  0
28.12.2017 12:04
- гость -

Истина—-что ж зависть то с тобой делает,бедненький

0  0
28.12.2017 13:16
- гость -

Согласен с Истиной. Хомячков обдирают, а они еще этим и гордятся. Эппл имеет более 90% прибыли всего рынка смартфонов - О, это круто!

0  0
28.12.2017 14:09
- гость -

28.12.2017 13:16
- гость - Хомяк, ты долю огрызка на рынке смартов знаешь?
28.12.2017 11:11
Истина - "истина" в том, что стоимость чисто умозрительное, условное, придуманное челами понятие, типа для лохов прошедших веков было понятие "бог".

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