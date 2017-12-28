Фото: reddit.com
Пользователь Reddit под ником BadBurrito78 написал на форуме, что его планшет Apple iPad заблокировали на 47 лет. Об этом пишет РИА "Новости".
Обладатель устройства отметил, что не пользовался планшетом около трех лет. Недавно он решил включить его, но на экране появилась надпись, что девайс деактивирован. Пользователя попросили включить iPad через 24 735 744 минуты (около 47 лет).
Выяснилось, что устройство в связи с долгим простоем сбросило все настройки и вернулось к дате, которая стояла по умолчанию — 1 января 1970 года. После включения планшет сверил время и выдал ошибку.
Агентство не сообщает, что делать BadBurrito78 с проблемой, но в комментариях ему предложили попробовать изменить дату на устройстве, подключив его к компьютеру.
Комментарии
Вооот... покупайте, лохи, дорогие и глючные огрызочные устройства...
сам ты лох, подключение к компу вернет к жизни устройство за несколько минут
Вооот... покупайте, лохи, дорогие и глючные огрызочные устройства. -а ты сиди дальше на самом завирусованом андроиде
Скажите, а нифига в устройстве предусмотрена сама возможность установки системных времени и даты, нааааамного "ранешнее" даты фактического выпуска устройства? Они что, с прицелом на путешественников во времени создавались?
А покажите куда в айфон вторую симку запихать?
SD карточку?
Лохи - это люди с которых поимели в 5 раз больше денег чем стоит устройство!
Истина—-что ж зависть то с тобой делает,бедненький
Согласен с Истиной. Хомячков обдирают, а они еще этим и гордятся. Эппл имеет более 90% прибыли всего рынка смартфонов - О, это круто!
28.12.2017 13:16
- гость - Хомяк, ты долю огрызка на рынке смартов знаешь?
28.12.2017 11:11
Истина - "истина" в том, что стоимость чисто умозрительное, условное, придуманное челами понятие, типа для лохов прошедших веков было понятие "бог".