Фото: rusdialog.ru
Молодой мужчина в Ребрихинском районе Алтайского края подозревается в жестоком избиении пенсионера, которому он сломал челюсть и несколько ребер.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление было совершено еще в сентябре этого года в поселке Касмалинка, когда во время совместного распития спиртных напитков между хозяином дома и местным жителем 1990 года рождения произошла ссора, в ходе которой молодой человек избил пенсионера.
В итоге у потерпевшего была сломана челюсть, нескольких ребер. Также он получил ушибы мягких тканей лица и тела.
Позже о случившемся стало известно участковому полиции. Однако своего обидчика пенсионер вспомнить не смог. Полицейский же сумел установить личность злоумышленника и задержал его. Свою вину молодой мужчина отрицать не стал и признался в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
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