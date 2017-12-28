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Размер прожиточного минимума в Алтайском крае подняли на 1%

, ИА "Амител"
Его величина в среднем на душу населения в третьем квартале 2017 года составила 9452 рубля

Фото: fedpress.ru

Величину прожиточного минимума за третий квартал 2017 года утвердили в Алтайском крае — в сравнении со вторым кварталом он вырос на 1%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Размер прожиточного минимума в среднем на душу населения составил 9452 рубля (за три месяца до этого – 9359 рублей). Таким образом, он увеличился на 93 рубля.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Алтайском крае — 10 090 рублей (во втором квартале – 10 002 рубля), для пенсионеров — 7693 рубля (во втором квартале – 7592 рубля), для детей — 9536 рублей (во втором квартале – 9434 рубля).

Напомним, прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины. Он рассчитывается с использованием статистики об уровне потребительских цен на продукты питания и индексов потребительских цен на продукты питания, а также непродовольственные товары и услуги.

В расчет берутся и расходы по обязательным платежам и сборам. В целом данный индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.12.2017 10:46
- гость -

Что-то много подняли-то! Целый один процент, надо было 0,00001% поднимать

0  0
28.12.2017 10:59
Геннадий

Вот заживем!!! Спасибо Карлину с Путиным.

0  0
28.12.2017 11:03
4ugun


28.12.2017 10:59
Геннадий
Вот заживем!!! Спасибо Карлину с Путиным.
=========================================
Эм...вообще-то заголовок нужно читать как "Чтобы прожить в Алтайском крае месяц и не умереть, придется потратить на 1% больше денег, чем ранее."

0  0
28.12.2017 11:08
- гость -

А чугунок то варит ))))))

0  0
28.12.2017 11:13
- гость -

1%, ну абажраться!

0  0
28.12.2017 11:20
- гость -

Спасибо нашим депутатам с зпл 400тыс в месяц и прочими бесплатными благами за заботу

0  0
28.12.2017 11:47
гость

вчера в новостях тв передали что у министров рф з\пл от 1млн и выше у некоторых более 500 млн в год самим денег не хватает а тут вы со своим мротом им нужнее терпите

0  0
28.12.2017 11:52
Я

Размер прожиточного минимума в Алтайском крае подняли на 1%

Ну теперь мы спокойны!

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