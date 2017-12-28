Фото: пресс-служба БСК
Барнаульская сетевая компания перед новым годом обеспечила электроснабжение теплицам совхоза "Индустриальный", общая площадь которых составляет два гектара, сообщили в пресс-службе БСК.
За первый месяц работы на новом объекте совхоза выращено свыше 300 тонн свежих овощей. К реализации совместного коммерческого проекта Барнаульская сетевая компания и "Индустриальный" приступили весной текущего года.
За это время были построены сети общей пропускной способностью 30 мегаватт. 6 мегаватт было распределено на новый тепличный комплекс, расположенный вдоль Павловского тракта (за ТЭЦ-3). Оставшиеся 24 мегаватта планируется подключить уже в октябре 2018 года. Для этих целей будет проведена реконструкция подстанции "Строительная", а на территории совхоза построены новые трансформаторные подстанции.
"30 мегаватт мощности, которые запросил для своих нужд "Индустриальный", — это 10% от потребления электроэнергии всего города Барнаула, включая крупных потребителей. Это очень много. Один городской микрорайон потребляет не больше 5-6 мегаватт. У "Индустриального" получается 5-6 микрорайонов сразу", — подчеркивает главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.
Реконструкция подстанции "Строительная", мощность которой будет увеличена с 32 до 50 мегаватт, вошла в инвестиционную программу Барнаульской сетевой компании, утвержденную управлением по промышленности и энергетике Алтайского края. Всего до 2019 года энергетики планируют инвестировать в развитие города более 1 миллиарда рублей.
"Вместе с Барнаульской сетевой компанией нам предстоит засветить еще 5 гектаров теплиц. Уверен, эта работа будет проделана на самом высоком уровне. На сегодняшний день в Алтайском крае только БСК способна справиться с данной задачей. Бог нам дал таких подрядчиков, которые не подвели и все сделали", – рассказал директор ОАО "Индустриальный" Иван Зырянов.
"Барнаульская сетевая компания" – одна из крупнейших территориальных сетевых компаний Алтайского края, обслуживающая город Барнаул. Компания образована в 2006 году в результате реорганизации АО "Барнаульская горэлектросеть". Ежегодный пропуск электроэнергии по сетям БСК составляет 1,6 млрд кВт.ч
"Индустриальный" — крупнейшее в Сибири тепличное предприятие, производит свыше 10 тыс. тонн свежих овощей в год. Тепличное хозяйство компании занимает 25,65 га, открытый грунт — 48 га. 55% продукции совхоза реализуется на территории Алтайского края.
Комментарии
Не врубаюсь, почему слово в кавычках "осветили", ясно же , провели освЕщение, а не "освЯщение, что лучше бы было в кавычках.