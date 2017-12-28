Суд оправдал учителя новосибирского лицея Розу Тарасову, которую обвиняли в гибели школьницы в горах Алтая. В действиях педагога не увидели халатности, а произошедшее посчитали несчастным случаем, следует из определения с сайта Заельцовского районного суда.
Всего в походе участвовало семь взрослых опытных туристов и 31 школьник. Маршрут, по которому двигалась группа из Новосибирска, относился к категории самых простых.
Несчастный случай произошёл утром 31 июля 2015 года в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По версии следствия, при спуске с горного склона вблизи озера "Славных девчат" 14-летняя ученица новосибирского лицея сорвалась с 9-метрового обрыва и погибла от травм. Руководителя похода Розу Тарасову, работавшую в лицее учителем математики и социальным педагогом, уволили с работы сразу после похода. Следователи возбудили в отношении педагога уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Однако суд пришел к выводу, что педагог не несет ответственности за произошедшее, так как случившееся явилось несчастным случаем. Оправдательный приговор вынесен на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления. К слову, родители школьников, которые участвовали в походе, ранее написали петицию в поддержку педагога.
Суд посчитал, что на стадии подготовки и организации туристического похода Роза Тарасова как руководитель туристической группы приняла все меры для безопасности участников и "с учётом всех обстоятельств происшествия не предвидела и не могла предвидеть гибель школьницы, а также предотвратить это". Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.
Комментарии
Мутно как-то. Как ребенок оказался у обрыва? Почему сопровождающие не следили за безопасностью детей?
Я как-то в 14 лет участвовала в однодневном маршруте на водопады в пионерском лагере "Орлёнок". За безопасностью там НИКТО не следил. Молодые балбесы-вожатые вперед рванули, дети позади лезли, с риском поскользнуться и сверзится с обрыва (местность гористая, трава скользкая). До сих пор удивляюсь, как все живы остались. Это просто чистая случайность, что никто ни откуда в итоге не упал. Так что в безопасность подобных маршрутов не верю. Чужим взрослым нет дела до безопасности чужих детей.
В 10-12 лет я утром в деревне уходил и вечером приходил,хоть сам и из города.И обрывы и деревья и чего только не было.Безопасность 14летнего всецело в его уже руках.
Жаль конечно что такая нелепость произошла.
Я согласна. Это несчастный случай. Уверена, что женщина будет до конца дней своих себя корить
28.12.2017 14:54
9
летом в деревне за вас ответсвенность несут родители.
а вот в школе, лагере, походе - педагоги
В 10-12 лет я утром в деревне уходил и вечером приходил,хоть сам и из города.И обрывы и деревья и чего только не было.Безопасность 14летнего всецело в его уже руках.
Жаль конечно что такая нелепость произошла.
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Мы с пяти лет одни по деревне гуляли, пока гостили у бабушки летом. Но вы не сравнивайте походы и прогулки по родной деревне. В походах обычно все спешат, торопят, идти нужно быстро, по незнакомой местности и т.д. А по деревьям когда лезешь, делаешь это сосредоточенно, со своей скоростью, никто тебя не подгоняет, поэтому это безопаснее.
28.12.2017 16:03
- гость -
Я согласна. Это несчастный случай. Уверена, что женщина будет до конца дней своих себя корить
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Такие несчастные случаи происходят из-за плохой организации. Когда ребенок падает с обрыва, возникают вопросы - что он там делал и почему без подстраховки?
Те кто бывал в горах понимает, что предусмотреть все невозможно. И такие случаи всегда были и будут. Родители, которые отпускают детей в горы, должны понимать на что они идут. Здесь выбор должен быть за родителями. Я водил своих детей в горы и отпускал их с опытными людьми. И они (дети) багодарны мне за это.
Те кто бывал в горах понимает, что предусмотреть все невозможно. И такие случаи всегда были и будут. Родители, которые отпускают детей в горы, должны понимать на что они идут. Здесь выбор должен быть за родителями. Я водил своих детей в горы и отпускал их с опытными людьми. И они (дети) багодарны мне за это.
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Лавину или камнепад сложно предусмотреть. Падение в обрыв к такому не относится. Зачем нужно было прокладывать путь возле обрыва?
Я своего ребенка в горы с чужими людьми не отпущу, я же не отец, а мать, у меня ответственность за ребенка выше, чем у отцов. Либо со мной, либо, когда вырастет пусть ходит.
Неизвестно что лучше. Научить Аленушку на пяльцах пряч, или она так и так бы укололась? Свою безалаберность и лень нельзя валить на педагогов.
Либо со мной, либо, когда вырастет пусть ходит.
у меня соседка со скалы сорвалась в 19 лет... пошла без родителей...
пусть вам такого не достанется.