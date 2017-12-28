Главой Рубцовска избран Дмитрий Фельдман, ранее занимавший пост сити-менеджера. Заседание городского совета прошло в четверг, 29 декабря. Подробности с места порталу Amic.ru сообщила депутат Алтайского Заксобрания, коммунист Вероника Лапина.
За Дмитрия Фельдмана проголосовали 18 депутатов (14 единороссов, трое членов ЛДПР и один справедливоросс). Всего на заседании было 27 из 28 депутатов.
Изначально на участие в конкурсе заявились восемь кандидатов:
- действующий глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман,
- замначальника управления по ЖКХ Владимир Веснин,
- директор рекламного агентства Игорь Фельдбуш,
- топ-менеджер ООО "Инвестиционно-девелоперская компания" Павел Грачев,
- экс-глава Рубцовска (в то время, когда главой города был председатель горсовета) Владимир Машуков,
- бывший мэр Рубцовска Петр Гамалеев,
- бывший депутат рубцовского горсовета Сергей Пчеляков,
- коммунист, экс-депутат АКЗС Николай Наздрачев.
Уже на самом заседании свою кандидатуру сняли Фельдбуш и Пчеляков.
Напомним, что сити-менеджером (главой администрации) Фельдман стал в феврале 2017 года, также по итогам конкурса. Его новая должность — глава города, по сути, то же самое, только называется теперь иначе.
До него кресло градоначальника занимал Владимир Ларионов, который в 2016 году ушел в досрочную отставку. Он был признан виновным в незаконном распоряжении о предоставлении в социальный найм и собственность своей подчиненной комнаты из муниципального жилищного фонда.
Комментарии
Ужяс....
Хотя другие кандидаты были не лучше.