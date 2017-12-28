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Гражданина Таджикистана, который перевозил около 25 килограммов пороха в 100 банках, задержали в Алтайском крае.
Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, мужчину задержали в автомобильном пункте пропуска Кулунда. Он ехал на автобусе сообщением Новосибирск – Чимкент.
Иностранец укрыл банки с порохом в деревянном ящике под видом контейнера для автомобильных инструментов.
Силовики установили, что ящик ему передал соотечественник, проживающий в Новосибирске. Вскоре правоохранители установили отправителя "посылки".
"Прибыв по адресу нахождения лица, сотрудники пограничного управления предложили ему проследовать для дачи пояснений по факту приобретения, хранения и попытки перемещения взрывчатого вещества через государственную границу. Создав ложное впечатление готовности к сотрудничеству, данный гражданин предпринял попытку скрыться, спрыгнув с балкона второго этажа, однако был задержан должностными лицами Управления", — добавляют в ведомстве.
Затем было установлено, что задержанный является гражданином Таджикистана, которому был запрещен въезд в РФ, однако он получил новые документы, которые использовал для незаконного пересечения границы.
По результатам разбирательства в отношении "нелегала-контрабандиста" были возбуждены уголовные дела о покушении на контрабанду взрывчатых веществ и незаконном пересечении госграницы России. Сейчас уголовные дела соединены в одно производство. Иностранца, сопровождавшего ящик с порохом, привлекли к административной ответственности в виде штрафа.
Комментарии
порох не взрывчатое вещество, а быстрогорящая смесь
В крае формируются подпольные ячейки ИГИЛ и Алькаеды. Вновь прибывшие не работают на стройках, а везут боеприпасы и наркоту, отрашивают бороды и торчат с утра до вечера в спортзалах, готовясь залить кровью улицы наших городов.
мне тоже не нравятся кучки мигрантов, намерения у них нехорошие.