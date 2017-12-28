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Пострадавшие в результате взрыва в петербургском супермаркете получат выплаты в размере 300 тысяч рублей каждый. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря губернатора Санкт-Петербурга Андрея Кибитова.
"Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших", — заявил Кибитов, добавив, что выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора.
Напомним, ранее глава государства Владимир Путин назвал взрыв, произошедший в Санкт-Петербурге вечером в среду, 27 декабря, терактом, отметив, что недавно была пресечена другая попытка совершить подобное преступление.
Следователи сообщили, что, предварительно, в магазине взорвалась взрывчатка, начиненная поражающими элементами, эквивалентная по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенном общеопасным способом.
В результате инцидента пострадали 13 человек. По словам вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, сейчас в больницах остаются шесть человек.
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